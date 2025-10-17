Ăn hành tây thường xuyên hỗ trợ ngăn ngừa được 10 loại bệnh?

Chất quercetin trong hành tây giúp giảm mức cholesterol xấu, làm cho máu sạch hơn và giảm nguy cơ tắc nghẽn. (Ảnh: ITN)

Hành tây đúng là có tác dụng, nhưng nói quá lên thì không đúng. Hành tây không phải là một phương thuốc thần kỳ chữa bách bệnh, nhưng chắc chắn có nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là đối với mạch máu, đường huyết, dạ dày và ruột.

Giúp mạch máu thông suốt

Hành tây có thể làm mạch máu thông suốt hơn, mấu chốt là nó chứa một chất gọi là quercetin. Tên này nghe có vẻ lạ, nhưng trong giới thực vật nó là một yếu tố mạnh mẽ, có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp mạch máu duy trì độ đàn hồi và giảm tích tụ rác trên thành mạch.

Một nghiên cứu ở Nhật Bản khảo sát gần 5000 người, phát hiện rằng những người thường xuyên ăn hành tây có độ đàn hồi mạch máu tốt hơn so với những người không ăn hành tây, đồng thời dòng chảy máu cũng trơn tru hơn.

Hơn nữa, quercetin còn giúp giảm mức cholesterol xấu, làm cho máu sạch hơn và giảm nguy cơ tắc nghẽn. Đây cũng là lý do tại sao người châu Âu rất thích thêm hành tây vào các bữa ăn, vì khi mạch máu thông suốt, áp lực lên tim giảm, khả năng sống lâu cũng cao hơn.

Bàn về mạch máu, cũng cần xem xét về đường huyết. Nhiều người ăn uống không chú ý, khiến đường huyết như đang đi tàu lượn siêu tốc, lúc cao lúc thấp, lâu dần chức năng tuyến tụy dễ bị hỏng.

Trong hành tây có một hợp chất lưu huỳnh, có khả năng tăng độ nhạy của insulin, giúp đường dễ dàng được cơ thể sử dụng hơn, không bị tích tụ trong máu quá mức. Một thí nghiệm ở Ấn Độ đã chọn 100 người có đường huyết cao, mỗi ngày cho họ ăn hành tây sống, kết quả sau ba tháng, đường huyết trung bình giảm hơn 10%, con số này còn mạnh hơn nhiều loại thuốc hạ đường huyết.

Điều quan trọng là hành tây không có các tác dụng phụ gây khó chịu, ăn vào không bị hạ đường huyết, cũng không gây hại cho gan hay thận, thực sự giúp cơ thể điều chỉnh chuyển hóa.

Bảo về dạ dày và đường ruột

Hành tây cũng là một “cao thủ” ẩn trong việc bảo vệ đường ruột. Nó chứa nhiều chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột, giảm tình trạng táo bón.

Hơn nữa, nó còn có tác dụng như prebiotic, có thể nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt trong đường ruột, tăng cường chức năng tiêu hóa. Điều tuyệt vời nhất là nó còn đối phó với vi khuẩn Helicobacter pylori - một trong những thủ phạm chính gây bệnh dạ dày, liên quan mật thiết đến nhiều trường hợp viêm dạ dày và viêm loét dạ dày.

Một nghiên cứu từ Hàn Quốc phát hiện chiết xuất hành tây có thể ức chế sự sinh sôi của Helicobacter pylori, giảm thiểu tổn hại của nó đối với niêm mạc dạ dày, tương đương với việc tạo thêm một lớp bảo vệ tự nhiên cho dạ dày.

Chống viêm

Khả năng chống viêm của hành tây rất mạnh. Người hiện đại ăn uống ngày càng tinh chế, lượng acid béo Omega-6 hấp thụ ngày càng nhiều, việc tiêu thụ quá mức loại acid béo này dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái viêm mãn tính, lâu dần dẫn đến nhiều bệnh mãn tính.

Các chất chống oxy hóa trong hành tây có thể ức chế sự giải phóng của các yếu tố viêm, làm giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Một thí nghiệm ở Mỹ đã phát hiện những người ăn một lượng hành tây nhất định mỗi ngày có mức viêm trong máu thấp hơn một cách rõ rệt so với những người không ăn hành tây, điều này cho thấy hành tây thực sự giúp giảm nguy cơ viêm mãn tính.

Tăng khả năng miễn dịch

Những người dễ bị cảm lạnh vào mùa đông, nếu ăn nhiều hành tây, có thể sẽ thấy số lần bị cảm lạnh giảm rõ rệt. (Ảnh: ITN)

Về khả năng miễn dịch, hành tây cũng không phải dạng vừa. Nó giàu vitamin C, và vitamin này trong hệ miễn dịch là một nhân vật nổi bật, thúc đẩy sự tạo thành bạch cầu, nâng cao khả năng chống lại nhiễm trùng của cơ thể.

Những người dễ bị cảm lạnh vào mùa đông, nếu ăn nhiều hành tây, có thể sẽ thấy số lần bị cảm lạnh giảm rõ rệt. Hơn nữa, các chất kháng khuẩn tự nhiên trong hành tây còn trực tiếp tiêu diệt một số vi khuẩn và virus, coi như tăng thêm sự bảo vệ kép cho hệ miễn dịch.

Dẫu vậy, hành tây không phải tiên dược, nó cũng có một số điểm khiến người ta đau đầu. Chẳng hạn, tính kích thích của nó khá mạnh, những người dạ dày không tốt ăn nhiều có thể sẽ cảm thấy khó chịu. Nó khiến người ta đi ngoài ra nhiều hơi hơn, vì nó bị vi khuẩn trong ruột lên men, tạo ra nhiều khí hơn.

Điều khiến người ta khó chịu nhất là, sau khi ăn hành tây, mùi miệng có thể kéo dài rất lâu, thậm chí việc súc miệng cũng khó loại bỏ hoàn toàn. Vấn đề này khiến nhiều người thích giao tiếp xã hội cảm thấy rất phiền, vì chẳng ai muốn khi hẹn hò quan trọng lại để hơi thở mình tỏa ra mùi hành tây nồng nặc.

Suy cho cùng, hành tây ngăn ngừa được nhiều bệnh nhưng không thần kỳ như lời đồn. Nó không phải là thuốc, không thể trực tiếp chữa bệnh, có điều, khi ăn lâu dài, hành tây thực sự có thể cải thiện sức khỏe ở nhiều khía cạnh.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn