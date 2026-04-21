Nhật Bản cảnh báo nguy cơ "siêu động đất" tăng

Reuters hôm nay (21/4) dẫn thông báo của Văn phòng Nội các và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nguy cơ xảy ra một trận "siêu động đất" trong một tuần tới đã tăng gấp 10 lần so với thông thường, từ mức 0,1% nguy cơ lên mức 1%.

Sóng biển dâng cao sau trận động đất ngày 20/4 ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/Reuters

Nhà chức trách Nhật Bản cho biết đây là cảnh báo nguy cơ, không phải dự báo siêu động đất, nên người dân vẫn tiếp tục nhịp sinh hoạt bình thường, nhưng cần tăng cường các biện pháp chuẩn bị ứng phó với thảm họa. Cảnh báo áp dụng với 182 thị trấn nằm dọc bờ biển Đông Bắc Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng ngày kêu gọi người dân ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cần xác định nơi trú ẩn và tuyến đường sơ tán; kiểm tra lương thực và nhu yếu phẩm để sẵn sàng sơ tán ngay khi động đất xảy ra. "Chính phủ sẽ làm hết sức mình", bà Takaichi nhấn mạnh.

Cảnh báo nêu trên được đưa ra sau khi Nhật Bản ghi nhận trận động đất mạnh 7,7 độ richter có tâm chấn ở độ sâu 19 km thuộc vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi tỉnh Iwate. Trận động đất nêu trên gây ra sóng thần cao 80cm ở Iwate và làm rung chuyển các tòa nhà lớn ở thủ đô Tokyo.

Theo đài NHK, sau trận động đất nêu trên, Nhật Bản cũng ban bố một cảnh báo sóng thần, nhưng cảnh báo này đã được dỡ bỏ. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết chưa có thông tin nào về thương vong nghiêm trọng hay thiệt hại đáng kể sau sự việc.

Tính đến tối 20/4, hơn 176.000 cư dân tại các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima đã được lệnh sơ tán. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xác nhận không có bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và Fukushima Daini.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trong khu vực kiến tạo rất phức tạp. Theo NYTimes, 4 trong số các mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt Trái Đất nằm ở Nhật Bản và động đất thường xảy ra tại đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân