Sáng 10-10, chính thức xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng rớt mạnh

Nghị định 232/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ hôm nay, ngày 10-10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh doanh vàng khi xóa độc quyền vàng miếng của nhà nước. Giờ đây, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được cấp phép sản xuất vàng miếng, mở rộng quyền xuất khẩu và nhập khẩu vàng. Điều này không chỉ tạo ra cơ hội mới cho thị trường vàng mà còn thúc đẩy cạnh tranh, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Hãy theo dõi những biến chuyển này để cập nhật thông tin mới nhất!

Quy định cũng bắt buộc thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp kinh doanh vàng (bao gồm vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức) khi thực hiện giao dịch mua/bán có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày với một khách hàng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải công khai giá mua bán, lưu trữ thông tin khách hàng (bao gồm thông tin căn cước công dân và mã số thuế), giá trị giao dịch, đồng thời kết nối và cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Giá vàng trong nước giảm trở lại

Liên quan đến giá vàng, sáng nay 10-10, giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh khi giá thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce. Cụ thể, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,9 – 141,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng giảm về 136,2 – 138,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, mất tới 1,3 triệu đồng/lượng.

Đây là ngày giảm giá đầu tiên của vàng trong nước sau nhiều ngày đi lên.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay được điều chỉnh giảm về 3.982 USD/ounce, tăng nhẹ so với đầu ngày nhưng vẫn mất gần 80 USD/ounce so với phiên trước. Nếu tính ở vùng đỉnh cao nhất lịch sử, giá vàng mất gần 100 USD/ounce.

Giá vàng lao dốc trước áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư, sau thông tin mới liên quan đến việc Israel và Hamas đạt thỏa thuận trả tự do cho tất cả con tin bị Hamas giam giữ tại Gaza. Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt khiến vàng giảm sức hấp dẫn của kênh trú ẩn an toàn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Tác giả: Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

Nguồn tin: Báo Người lao động