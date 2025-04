785.305 thí sinh thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến thành công

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 766.586 thí sinh, chiếm tỷ lệ 97,62%.

Thí sinh tự do là 18.719 thí sinh, chiếm 2,38%. Trong đó thí sinh tự do (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018) là 15.516 thí sinh, chiếm 1,98%. Thí sinh tự do (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006) là 3.204 thí sinh, chiếm 0,4%.

Theo quy định, thí sinh sẽ thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi đến hết ngày 18/4.

Từ 21/4 đến 17 giờ ngày 28/4, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong các ngày 25-28/6/2025. Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi chi tiết đối với các thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn