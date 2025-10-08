7 tuyệt chiêu sẽ nhanh chóng đưa nàng lên “mây”

Màn dạo đầu hoàn hảo nhất

Màn dạo đầu phù hợp là tùy vào sở thích của mỗi người, có người thích màn dạo đầu nhẹ nhàng nhưng có người lại thích sự mạnh mẽ, tuy nhiên đa số đều bị kích thích bởi sự mới mẻ. Màn dạo đầu cũng là một môn nghệ thuật luôn yêu cầu tìm tòi điều mới lạ, sáng tạo không chỉ kỹ năng mà cả kiến thức. Vì thế, mỗi lần muốn có cuộc “yêu” nồng cháy hãy chuẩn bị màn khởi đầu thú vị.

Cách đưa nàng lên đỉnh bằng “đôi tay vàng”

Nên nhớ ngoài cách làm bạn gái lên đỉnh theo kiểu truyền thống, phái mạnh còn có thể tận dụng “đôi tay vàng” của mình giúp nàng “vượt núi”. Sử dụng tay để khơi gợi ham muốn và khoái cảm trong nàng. Làm tình bằng tay không đơn giản là thâm nhập vào “cô bé” mà còn cần nhiều kỹ năng hơn thế.

Dùng tay massage những vị trí nhạy cảm trên cơ thể, kích thích liên tục sẽ mang tới đợt “sóng tình” cho nàng. Mơn trớn phía ngoài cô bé trước khi trực tiếp thâm nhập. Vị trí kích thích có thể thay đổi tuỳ ý, giúp nàng thỏa mãn.

Hãy bắt đầu với 1 ngón khi “cô bé” đã quen dần có thể sử dụng thêm 2 ngón để có thể tiếp xúc nhiều vị trí bên trong nàng. Tốc độ ban đầu chậm rãi, nhẹ nhàng giống như những đợt sóng nhỏ đánh vào vùng cấm địa. Khi thấy nàng bắt đầu thở dốc hãy tăng tốc độ dứt điểm cuộc chơi. Đừng bỏ qua “cấm địa” giúp nàng nhanh chóng đạt cực khoái, đẩy “cô bé” tới cực hạn.

Lưu ý: Hãy chậm rãi từ từ tiếp cận cô bé, nếu bạn vội vã trực tiếp thâm nhập sẽ khiến giảm bớt cuộc vui. Vừa trêu đùa, vừa nói lời thủ thỉ với nàng chắc chắn sẽ khiến điểm cộng của chàng trong mắt họ tăng thêm vài phần đồng thời chứng tỏ cách đưa nàng lên đỉnh này đã hoàn toàn đúng.

Những nụ hôn di chuyển từ môi tới cổ đem đến cho phái nữ cảm giác đê mê kích thích. (Ảnh minh họa)

Tìm đúng điểm G

Cách đưa nàng lên đỉnh dễ dàng nhất là tìm kiếm điểm G. Thông thường điểm G của phụ nữ sẽ nằm phía trên, bên trong thành âm đạo. Chàng có thể tìm kiếm vị trí này trong lúc dùng tay kích thích “cô bé”. Điểm G là một gờ nhỏ cách mép ngoài từ 4 – 5 cm mà khi cong ngón tay lên chàng có thể sờ thấy. Kích thích trúng vị trí này sẽ nhanh chóng đưa nàng lên “mây”.

Lựa chọn tư thế “yêu” mà đối phương thích

Có rất nhiều bài viết về các tư thế giúp nàng lên đỉnh. Một số các tư thế phổ biến giúp nàng dễ đạt cực khoái như: Tư thế doggy, tư thế ngồi trên bàn, đứng gập, truyền thống, cái thìa, đối mặt, thuyền trôi,..

Mỗi người sẽ thích một tư thế khác nhau và cũng có những người chỉ thực hiện tư thế đó mới có thể lên đỉnh. Vì thế, việc bản thân người phụ nữ chia sẻ mong muốn sử dụng tư thế nào với bạn tình rất quan trọng. Bên cạnh đó thì người đàn ông cũng cần tìm hiểu thêm nhiều tư thế để biết được tư thế nào thỏa mãn cả 2.

Cách đưa nàng lên đỉnh nhờ những cú “chạm” vào cổ

Cũng giống như sau gáy, những nụ hôn di chuyển từ môi tới cổ đem đến cho phái nữ cảm giác đê mê kích thích. Có những trường hợp chỉ cần một nụ hôn ở cổ đã khiến nàng “nước nôi tràn trề”. Nam giới còn có thể cắn nhẹ hoặc để lại dấu hickey như một hành động “đánh dấu” nàng là người phụ nữ của mình.

Để nàng làm chủ cuộc yêu

Nhiều đàn ông nghĩ rằng trên giường mình phải luôn làm chủ cuộc yêu, điều này khiến chuyện ân ái ngày một nhàm chán. Hãy thay đổi bằng cách cho phép nàng làm chủ cuộc yêu. Lựa chọn các tư thế giúp nàng tự di chuyển, dẫn dắt cả hai cùng lên đỉnh. Có nhiều tư thế giúp chàng có thể ngầm “kiểm soát” mà vẫn không làm nàng mất lòng.

Duy trì nhịp độ cho tới khi nàng “cao trào”

Bên cạnh kỹ thuật thì nhịp độ cũng không kém phần quan trọng trong cách đưa nàng lên đỉnh. Khi đưa dương vật thâm nhập hãy di chuyển nhịp nhàng, giữ nguyên tốc độ để giúp hình thành các đợt “sóng tình”. Đừng vội vàng dứt điểm sẽ khiến nàng chưa kịp cảm thấy thỏa mãn đã phải “đầu hàng”.

Tác giả: Quang Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn