Thỏa mãn trong "chuyện ấy" giúp bạn quyến rũ hơn

Tăng cường sự tự tin và vẻ ngoài rạng rỡ

Khi "yêu", cơ thể sản sinh ra hormone endorphin và oxytocin, giúp giảm căng thẳng, lo âu, tạo cảm giác hạnh phúc và thoải mái. Tình trạng tinh thần tích cực này sẽ thể hiện ra bên ngoài qua thần thái rạng rỡ, tự tin và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, các chuyên gia tin rằng hoạt động tình dục đều đặn có thể giúp lưu thông máu tốt hơn, mang lại làn da hồng hào, căng mịn.

Cải thiện sức khỏe và độ săn chắc của cơ thể

"Chuyện ấy" được xem là một hình thức tập luyện nhẹ nhàng. Một cuộc "yêu" kéo dài khoảng 30 phút có thể đốt cháy khoảng 85 đến 100 calo. Tình dục cũng giúp tăng cường sức mạnh các cơ bắp, đặc biệt là cơ vùng chậu, giúp cơ thể trở nên săn chắc hơn.

Giảm căng thẳng

Trong xã hội hiện đại, áp lực công việc và cuộc sống dễ khiến chúng ta căng thẳng. Quan hệ tình dục là một cách hiệu quả để giải tỏa stress. Endorphin được sản sinh trong quá trình này có tác dụng như một loại thuốc giảm đau tự nhiên và giúp cải thiện tâm trạng.

Giúp bạn trẻ trung, hồng hào hơn

Về khoa học, thực sự sex giúp da bạn hồng hào hơn. Quan hệ tình dục giúp cơ thể hưng phấn, kích thích việc lưu thông máu dưới da, mở rộng mạch máu. Việc lưu thông máu cũng ngăn ngừa cao huyết áp, điều hòa nhịp tim, giúp cơ thể trẻ trung, khỏe khoắn.

Tình dục cải thiện giấc ngủ

Sau khi đạt cực khoái, hormone oxytocin và prolactin được giải phóng giúp cơ thể thư giãn và buồn ngủ. Giấc ngủ ngon và sâu hơn không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn có lợi cho sức khỏe tổng thể và làn da của bạn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nghiên cứu của Đại học Wilkes cho thấy những người có tần suất quan hệ tình dục một đến hai lần một tuần có nồng độ kháng thể miễn dịch immunoglobulin A (IgA) cao hơn. Điều này giúp cơ thể chống lại cảm lạnh, cúm và các bệnh truyền nhiễm khác tốt hơn.

Giúp giảm đau

Đau đầu, đau cơ hay thậm chí là đau bụng kinh có thể được xoa dịu bằng cách "yêu". Hormon oxytocin và endorphin tiết ra trong quá trình này có tác dụng giảm đau hiệu quả, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Tăng cường sự gắn kết và hấp dẫn trong mối quan hệ

Khi "yêu", sự thân mật về thể xác giúp tăng cường sự gắn kết và tin tưởng giữa hai người. Cảm giác được kết nối sâu sắc này khiến bạn trở nên cuốn hút hơn trong mắt đối phương và làm cho mối quan hệ thêm bền chặt.

Cải thiện chức năng nhận thức

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động tình dục đều đặn có thể cải thiện chức năng nhận thức và trí nhớ. Sự tăng cường lưu lượng máu đến não và việc sản xuất các hormone tích cực được cho là nguyên nhân chính.

Tóm lại, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng chuyện chăn gối điều độ luôn tốt cho cơ thể mỗi người. Không chỉ mang lại lợi ích cho quả tim, làn da hay mái tóc, hormone được giải phóng trong suốt quá trình làm “chuyện ấy” còn giúp bạn giảm đau, giảm stress, tăng cường cảm xúc tích cực…

