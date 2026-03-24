Hai mẹ con tử vong trong quán cơm, người bán vé số kể chi tiết lạ trước khi xảy ra vụ cháy

Vào tối 23/3, người dân phát hiện khói tỏa ra từ quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM). Thấy khói đen bốc lên dữ dội, nhiều người dân xung quanh đã hô hoán, huy động bình chữa cháy mini và kéo vòi nước để ứng cứu.

Nhận được thông tin, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Lối cửa chính là lối thoát hiểm duy nhất trong nhà được phá, bên trong bàn ghế ngổn ngang, lửa chặn lối vào. Cảnh sát PCCC tiếp cận sử dụng vòi rồng dập lửa, tạo lối vào sâu bên trong tìm kiếm những người mắc kẹt.

Tại khu vực phòng ngủ, tổ cứu nạn cứu hộ phát hiện chị N.T.M. T. (48 tuổi) và con gái N.T.T.Q. (9 tuổi) nên nhanh chóng đưa ra ngoài. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong. Đám cháy được dập tắt, quán ăn với diện tích khoảng 100m2 bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong.

Tờ Tiền Phong dẫn lời của một nhân chứng sống gần khu vực và là một trong những người đầu tiên tiếp cận: “Căn nhà khóa cửa chặt, phía trước lại chất nhiều bàn ghế, tủ kính chắn lối nên chúng tôi rất khó tiếp cận. Tôi cùng mấy anh em dùng bình chữa cháy xịt liên tục từ bên ngoài nhưng không ăn thua. Lửa bên trong đỏ rực, tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi mà cửa lại khóa trái, không thể phá vào cứu người”.

Sáng nay (24/3), Công an phường Bình Hưng Hoà phối hợp Công an TP.HCM phong toả, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán cơm cháy khiến 2 mẹ con tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Ảnh PLO)

Liên quan tới quán cơm bị cháy, tờ PLO dẫn lời của người dân sống ở khu vực cho biết, chị T. thuê căn nhà này từ thời điểm dịch COVID-19 để bán đồ ăn chay, hai mẹ con sống với nhau. Buổi sáng thường có người đàn ông sống chung phụ bán, nhưng thời điểm xảy ra vụ cháy chỉ có hai mẹ con ngủ lại trong nhà.

Chị L, người bán vé số gần khu vực chia sẻ trên PLO rằng khoảng gần 21 giờ tối qua (23/3) khi đi ngang vẫn thấy hai mẹ con chị T. dọn dẹp quán. Sau đó hai mẹ con đóng cửa. “Bình thường tôi thấy chị T. ngủ khá muộn, nhưng hôm đó không hiểu sao lại đi ngủ sớm như vậy” – chị L. kể trên PLO.

Hai mẹ con chị T. từ miền Tây lên TP.HCM mưu sinh. Theo nhận xét của hàng xóm thì chị là người sống rất hiền lành và hòa đồng với mọi người xung quanh.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn