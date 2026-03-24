Cháy quán cơm, 2 mẹ con tử vong tại phòng ngủ

Theo thông tin ban đầu, khuya 23/3, quán cơm chay đóng cửa, người dân phát hiện lửa và khói bùng phát bên trong nhưng cửa ngoài bị khóa trong không thể tiếp cận. Mọi người hô hào đập cửa để đưa bình chữa cháy mini vào dập lửa nhưng bất thành, lửa bùng phát và bao trùm toàn bộ quán cơm.

Đám cháy bùng phát vào thời điểm quán cơm chay đóng cửa, bên trong có 2 mẹ con chủ quán mắc kẹt.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Lối cửa chính là lối thoát hiểm duy nhất trong nhà được phá, bên trong bàn ghế ngổn ngang, lửa chặn lối vào. Cảnh sát PCCC tiếp cận sử dụng vòi rồng dập lửa, tạo lối vào sâu bên trong tìm kiếm những người mắc kẹt bên trong.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Tại khu vực phòng ngủ, tổ cứu nạn cứu hộ phát hiện 2 mẹ con SN 1978 và 2016 bất động bên trong bị ngạt khói nên nhanh chóng đưa ra ngoài cấp cứu, tuy nhiên cả 2 mẹ con đã tử vong. Đám cháy được dập tắt, quán cơm với diện tích khoảng 100m2 bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong.

Căn nhà bị cháy là nơi vừa ở kết hợp với kinh doanh.

Theo nhiều người dân cho biết, quán cơm chay trên hoạt động khoảng 5 năm nay. Hàng ngày quán mở từ sáng sớm đến khoảng 20h thì đóng cửa. Sau khi đóng cửa 2 mẹ con chủ quán dọn dẹp rồi ngủ nghỉ ngay tại quán. Đám cháy xuất phát từ khu vực phía trước, 2 mẹ con ngủ ở phòng ngủ phía sau nên khi cháy không phát hiện ra, không thoát được nên bị ngạt khói.

Nhiều vật dụng trong vụ cháy được di chuyển ra ngoài.

Phía UBND phường Bình Hưng Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân cháy và có phương án hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân.

