7 người bị cáo buộc âm mưu thảm sát ở Nhà Trắng

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 22/6 cho biết đã xác định thêm hai nghi phạm tham gia âm mưu tấn công UFC Freedom 250, sự kiện võ thuật được tổ chức tại Nhà Trắng vào sinh nhật Tổng thống Donald Trump trước đó một tuần.

Nghi phạm đầu tiên là Jordan W. Rincker, bị bắt tại bang Washington với cáo buộc hỗ trợ tài chính và hậu cần cho kế hoạch. Người còn lại là William Lee Spartacus Falkner, bị bắt ở bang Missouri với cáo buộc thảo luận về mua và vận hành thiết bị bay không người lái (drone) dự kiến sử dụng trong vụ tấn công.

Thông báo đã nâng tổng số nghi phạm bị bắt và truy tố lên 7 người.

Nghi phạm Jordan W. Rincker. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Platte

Nhóm nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng drone gắn chất nổ để gây hỗn loạn và kích hoạt quá trình sơ tán tại UFC Freedom 250, sau đó dẫn dòng người về phía các tay súng bố trí sẵn. Quan chức FBI nói rằng còn có "làn sóng tấn công thứ hai" được cho là nhắm tới cổng Nhà Trắng.

Hồ sơ ở bang Washington cho thấy Falkner dường như đã tham gia một nhóm trên mạng xã hội chuyên về vận hành drone từ ngày 7/6. Công tố viên nói Falkner từng thảo luận về huy động nhiều drone thông qua mạng lưới liên hệ và cho rằng "càng nhiều drone càng tốt".

Các thành viên trong nhóm đã trao đổi về tải trọng của drone, biện pháp chống gây nhiễu, hệ thống điều khiển bằng cáp quang, số lượng drone cần thiết cho vụ tấn công.

5 bị cáo đã bị truy tố với cáo buộc âm mưu tấn công sự kiện ở Nhà Trắng ngày 14/6. Ảnh: Fox News

Điều tra viên đang xem xét khả năng một số thành viên bàn tới cuộc tấn công khác nhằm vào một trận đấu World Cup dự kiến diễn ra ngày 3/7 tại thành phố Kansas, bang Missouri. Một đặc vụ FBI tin rằng các tin nhắn của nghi phạm cầm đầu là Abraham Hermosillo Alvarez có nhắc tới sự kiện này và kêu gọi đồng phạm chuẩn bị tới Missouri dịp quốc khánh Mỹ ngày 4/7.

Theo công tố viên, các nghi phạm gặp nhau khoảng từ tháng 3 thông qua một cộng đồng trên TikTok mang tên "Vanguard of the Old", nơi họ chia sẻ video tập luyện và nội dung mang tính chiến thuật trước khi chuyển sang các cuộc trò chuyện mã hóa.

Nhóm đã thống nhất thực hiện hành vi giết người tại khuôn viên Nhà Trắng và khu vực lân cận trong thời gian diễn ra sự kiện UFC Freedom 250. Âm mưu được cho là kéo dài từ khoảng tháng 3 đến ngày 21/6. Điều tra liên bang cho rằng nhóm đã chuẩn bị súng, đạn, trang bị chống đạn và nhiều thiết bị quân sự.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania, cùng UFC CEO Dana White (trái) tại sự kiện UFC Freedom 250 ở Nhà Trắng ngày 14/6. Ảnh: AFP

Âm mưu bị ngăn chặn sau khi mẹ của Proper, nghi phạm 19 tuổi ở bang Ohio, báo tin cho FBI. Các điều tra viên đã thu giữ điện thoại của Proper và xác định thêm nhiều thành viên khác.

Phó giám đốc FBI Chris Raia nói rằng 5 nghi phạm bị bắt đầu tiên được đánh giá là nguy hiểm nhất. Các vụ bắt tiếp theo nhiều khả năng sẽ liên quan đến những người giữ vai trò nhỏ hơn.

"Chúng tôi đã tiến hành loạt vụ bắt giữ dựa trên căn cứ pháp lý trước khi UFC Freedom 250 diễn ra và bảo đảm sự kiện an toàn. FBI vẫn theo dõi nhiều người khác để chắc chắn không ai tới Washington", ông nói.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net