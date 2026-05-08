Âm mưu cướp chồng của chị ruột

Trở về nhà sau khi tham dự lễ tang vào tối 23/5/2016, bố mẹ của Saima và Sabah Khan, cùng con rể Hafeez Rehman vô cùng sốc trước cảnh tượng kinh hoàng như trong phim kinh dị.

Con gái lớn của họ, Saima, nằm chết trong vũng máu ở hành lang trước cửa, đầu gần như đứt lìa. Con gái út, Sabah, không bị thương nhưng người dính đầy máu của chị gái.

Khi cảnh sát đến, Sabah, 27 tuổi, khai chị gái đã bị đâm chết trong một vụ đột nhập trộm cướp bất thành. Sabah nói sau khi tắm xong ra ngoài, cô thấy chị nằm bất động ở hành lang.

Ban đầu, không ai có lý do gì để nghi ngờ câu chuyện của Sabah. Không ai nghĩ rằng Sabah có thể tổn hại người chị yêu quý dù chỉ là một sợi tóc.

Nhưng vài ngày sau, khi khám xét ngôi nhà, cảnh sát đã thu hồi được con dao hung khí và bộ quần áo dính máu của Sabah nhét trong túi rác giấu dưới những thùng carton trong phòng ngủ.

Con dao và bộ quần áo dính máu được giấu trong nhà. Ảnh: Bedfordshire Police

Sabah bị buộc tội giết người, những chi tiết đen tối của vụ án được phơi bày trong phiên tòa xét xử.

Cuộc tình bất chính suốt 4 năm

Dù cách nhau 7 tuổi, Sabah và Saima thân thiết đến nỗi hàng xóm tưởng họ là chị em sinh đôi. Cả hai dường như không thể tách rời và luôn làm mọi việc cùng nhau, từ đi mua sắm đến đón con của Saima tan học. Dù Saima đã lập gia đình và có bốn con, họ vẫn chung sống dưới một mái nhà cùng bố mẹ ở Challney, Luton.

Một người bạn của gia đình sống cùng con phố cho biết: "Hai chị em rất thân thiết, nên việc Sabah có liên quan đến vụ án là điều cuối cùng tôi có thể nghĩ đến".

Nhưng trong thâm tâm, Sabah lại căm ghét chị vì có người chồng mà cô ta hằng mong ước - Hafeez.

Sabah có quan hệ bất chính kéo dài bốn năm với Hafeez, tài xế taxi 37 tuổi. Cả hai thường lén quan hệ tình dục trong xe của anh ta và ở nhà khi Saima đi làm.

Công tố viên tiết lộ Hafeez khiến em vợ có bầu vì anh ta từ chối sử dụng biện pháp tránh thai, khiến Sabah buộc phải phá thai để tránh bại lộ mối quan hệ. Hafeez không hề có ý định bỏ vợ để đến với tình nhân, nhưng Sabah si mê anh ta và muốn chiếm cho riêng mình.

Từ trái qua: Saima Khan, Hafeez Rehman và Sabah Khan. Ảnh: PA, Facebook

Từ tháng 2/2016, Hafeez muốn chấm dứt cuộc tình, chặn số và tìm cách tránh mặt Sabah, đồng thời dự định đưa vợ con chuyển ra khỏi nhà. Nhưng do không hề hay biết chồng ngoại tình với em gái, Saima không muốn rời xa gia đình, chỉ dọn ra ở tại khu nhà phụ được xây dựng ngay trong vườn.

Sabah cho rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ chị gái và bắt đầu lên kế hoạch giết người.

Âm mưu cướp chồng chị

Những tin nhắn đầy cay độc gửi cho Hafeez cho thấy Sabah chửi rủa chị gái, thề sẽ moi tim mình ra để chứng minh người tình có ý nghĩa như thế nào đối với cô ta.

Sabah tìm kiếm trên internet về "rắn độc", "cách thuê sát thủ" và "16 bước để giết người mà không bị bắt". Cô ta liên lạc với một người môi giới ở Pakistan, trả 5.000 bảng Anh cho một thầy phù thủy để hãm hại chị gái bằng ma thuật đen.

Qua tin nhắn vào tháng 3/2016, Sabah đóng giả là "một người bạn của Sabah": "Bạn tôi đang rất buồn vì Hefeez thậm chí không thèm nhìn cô ấy... Anh ấy nói đã nhận ra lỗi lầm của mình... Hãy nhanh chóng xử lý Saima để Sabah có thể giành lại Hefeez của cô ấy".

Sau khi phương án nguyền rủa thất bại, Sabah quyết định tự giải quyết vấn đề. Cô ta mua một con dao ở siêu thị vào hôm trước án mạng. Khoảng 23h ngày 23/5/2016, Sabah dụ Saima tan làm về nhà sớm bằng cách nhắn tin nói rằng con nhỏ của chị đang khóc.

Khi Saima bước vào cửa lúc 23h07, đèn phụt tắt trong 8 phút, cô bị đâm liên tiếp trong cơn cuồng loạn. Nạn nhân tử vong với 68 vết thương trên cơ thể.

Bốn đứa con của Saima bị đánh thức bởi tiếng động, một trong số chúng hét vọng xuống từ phòng ngủ hỏi Sabah: "Dì đang giết chuột à?".

Cửa kính ngôi nhà bị đập vỡ. Ảnh: Bedfordshire Police

Sabah đã cố dàn dựng hiện trường trông giống một vụ đột nhập trộm cướp, đập vỡ cửa kính và giấu hung khí cùng quần áo dính máu trong túi rác. Sau đó, cô ta bịa ra loạt lời nói dối trước cảnh sát.

Đoạn video được ghi lại bằng camera gắn trên người cảnh sát cho thấy Sabah giải thích cách dùng khăn quấn quanh cổ để cầm máu cho Saima. Khi một sĩ quan hỏi tại sao tay lại có máu, cô ta nói bị thương do mảnh kính vỡ trên sàn sau vụ đột nhập.

Màn đổ tội của đôi tình nhân

Trong phiên tòa, Hafeez cố giảm nhẹ vai trò của mình trong vụ án, cho rằng anh ta bị Sabah dụ dỗ ngoại tình, sau đó dùng tính mạng đe dọa, ép kéo dài mối quan hệ suốt bốn năm. "Không một ngày nào trôi qua mà tôi không hối hận về mối quan hệ với Sabah", Hafeez cho biết.

Đáp lại, luật sư bào chữa của Sabah chỉ trích Hafeez xúi giục, dụ dỗ Sabah - người phụ nữ trẻ hơn cả chục tuổi. Luật sư tiết lộ rằng Hafeez đã "xem xét các lựa chọn" khi ngoại tình, tìm hiểu đạo Hồi có cho phép kết hôn với em vợ hay không. Dù Hafeez đã cố gắng cắt đứt, nhưng họ vẫn quan hệ tình dục cho đến vài ngày trước khi vụ giết người xảy ra. Hafeez thậm chí còn cảnh cáo một người đàn ông khác vì theo đuổi Sabah.

Sabah khóc nức nở khi các chi tiết về mối quan hệ với Hafeez được đọc trước tòa.

Trên tòa, Sabah được mô tả là "người cô độc, có dấu hiệu của các vấn đề về sức khỏe tâm thần, từng tự cắt và siết cổ mình trong quá khứ".

Trong khi luật sư bào chữa đề nghị khoan hồng bằng lời lẽ "nỗi ân hận sẽ đeo bám cô ấy suốt quãng đời còn lại", Sabah không hề biểu lộ cảm xúc khi bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 22 năm.

Sabah kháng cáo để xin giảm án vào năm 2017 nhưng không thành công vì các thẩm phán cho rằng mức án dành cho tội "giết người dã man và tàn bạo" này không phải là quá nặng.

Suốt 10 năm qua, bố mẹ của Saima và Sabah từ chối nói về nỗi đau mất con gái.

Còn Hafeez, người đàn ông ở trung tâm của mối tình tay ba chết người, không mất nhiều thời gian để rũ bỏ quá khứ. Dù thể hiện hình ảnh người chồng đau khổ trước tòa và trong những lời tưởng niệm sau cái chết của vợ, Hafeez nhanh chóng trở về quê ở Pakistan, cưới vợ mới, sau đó đưa vợ trở lại Luton, sinh hai con.

Hafeez vẫn thường xuyên được nhìn thấy đưa đón các con chung với Saima đến nhà ông bà ngoại - chính ngôi nhà mà mẹ chúng đã bị sát hại. Anh ta không vào nhà mà chỉ đậu xe ở phía ngoài đường. Sau vụ việc, Hafeez bị gia đình hai bên xa lánh vì không chung thủy.

Tác giả: Tuệ Anh

