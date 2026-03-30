Pháp bắt thêm 2 nghi phạm trong vụ âm mưu đánh bom ngân hàng của Mỹ

Xe cảnh sát được triển khai bên ngoài ngân hàng Bank of America ở Paris, Pháp, ngày 28/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 (giờ địa phương, tức 8h30 giờ Việt Nam ngày 28/3) trước trụ sở của Bank of America tại quận 8 ở Paris, cách đại lộ Champs-Élysées vài con phố. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông có thể là động cơ dẫn đến vụ việc.

Nghi phạm đầu tiên đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi đặt một thiết bị nổ tự chế gồm khoảng 5 lít chất lỏng được cho là nhiên liệu nổ cùng hệ thống kích hoạt.

Sau khi bị bắt, nghi phạm khai là đang trong tuổi vị thành niên và mang quốc tịch Senegal. Nghi phạm đi cùng một người khác nhưng đối tượng này, được cho là dùng điện thoại quay chụp lại diễn biến sự việc, đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Hai đối tượng mới nhất bị bắt trong tối 28/3, theo giờ địa phương.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đầu tiên khai rằng được chiêu mộ thông qua ứng dụng Snapchat, nội dung công việc là thực hiện một vụ đánh bom với mức thù lao 600 euro (692 USD).

Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp đang tiến hành điều tra vụ việc với các cáo buộc “âm mưu phá hoại bằng hỏa hoạn hoặc phương tiện nguy hiểm liên quan đến hoạt động khủng bố” và "âm mưu khủng bố”.

