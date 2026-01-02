Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền tỉ để cá độ bóng đá

Cựu nhân viên ngân hàng Nguyễn Văn Thiệu bị bắt tạm giam vì lừa đảo lấy tiền cá độ bóng đá - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 1-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát thông tin Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệu (33 tuổi, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thiệu là cựu nhân viên một ngân hàng, do nghiện cá độ bóng đá trên mạng và cần tiền trả nợ, Thiệu đã dẫn ông Đ. (người đang có khoản vay tại ngân hàng) đến gặp bà H. để vay 2,1 tỉ đồng, với lý do đáo hạn khoản vay ngân hàng.

Ngày 19-8-2025, sau khi vay được tiền từ bà H., ông Đ. đã chuyển toàn bộ 2,1 tỉ đồng cho Thiệu để thực hiện việc đáo hạn ngân hàng theo thỏa thuận.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Thiệu không dùng vào mục đích như đã cam kết mà đem toàn bộ số tiền trên đi cá độ bóng đá qua mạng và thua hết.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định hành vi của Thiệu có dấu hiệu gian dối, nhằm chiếm đoạt tài sản của người cho vay để phục vụ mục đích cá nhân.

Sau khi xác định rõ hành vi, ngày 31-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệu nhằm phục vụ điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn