6 thanh niên đi xe lạng lách, dùng chân và mũ bảo hiểm 'chọi' nhau trên quốc lộ 1

6 thanh niên được mời về trụ sở làm việc sau khi có hành vi vi phạm an toàn giao thông trên quốc lộ 1 - Ảnh: Công an xã Vĩnh Hoàng

Sáng 3-9, Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa xác minh, đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm 6 thanh niên đi 3 xe máy có hành vi vi phạm an toàn giao thông trên quốc lộ 1.

Trước đó vào lúc 16h50 ngày 2-9, người dân phản ánh nhóm này điều khiển xe máy biển số 74AA-040.xx, 74F2-6581, 74F9-34xx di chuyển hướng Nam - Bắc, đến đoạn Km730 quốc lộ 1 có hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo đó, 4 thanh niên trên 2 xe máy chạy song song với nhau giữa quốc lộ 1, dùng mũ bảo hiểm, chân và gậy để đánh nhau. Sự việc khiến nhiều người đi đường lo sợ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hoàng triển khai xác minh, sau gần 2 giờ đã tìm ra nhóm đối tượng cùng phương tiện vi phạm, đưa về trụ sở làm việc. Các thanh niên gồm H.K.H. (18 tuổi), L.Đ.H., T.Q.M. (cùng 17 tuổi, trú xã Vĩnh Linh), và N.M.Đ. (21 tuổi), N.V.T. (18 tuổi), T.V.H. (22 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Hoàng).

Các thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Nhóm này dùng chân, mũ bảo hiểm gây gổ nhau trên quốc lộ - Ảnh cắt từ clip

Hiện vụ việc đang được Công an xã Vĩnh Hoàng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị xử lý.

Công an xã khuyến nghị phụ huynh cần quản lý, nhắc nhở con em chấp hành luật giao thông, không tụ tập lạng lách, phóng nhanh.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: tuoitre.vn