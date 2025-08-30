Công an vào cuộc vụ hai học sinh ở Thanh Hoá đánh nhau trong trường học

Hình ảnh nam sinh bị đánh thương tích.

Ngày 29/8, bà Hoàng Thị Thúy, Hiệu Trưởng trường THPT Hoằng Hóa 2 (tỉnh Thanh Hoá) xác nhận, Công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc hai học sinh đánh nhau xảy ra tại trường này.

Trước đó, sáng 29/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai nam sinh đánh nhau trong khuôn viên trường học. Một trong hai người bị thương và chảy máu ở phần đầu, sau đó đã được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu.

“Hai học sinh đánh nhau đang học lớp 10. Ngay sau sự việc xảy ra chúng tôi đã đưa học sinh bị thương vào bệnh viện điều trị, hiện Công an đã vào cuộc”, Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hoá 2 thông tin.

