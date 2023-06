6 tháng đầu năm CSGT Nghệ An xử phạt 28.464 trường hợp vi phạm

Một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Trong đó, trên đường bộ, lực lượng CSGT đã tổ chức 12.536 ca tuần tra kiểm soát giao thông với 58.813 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 33.070 trường hợp; tạm giữ 626 xe ô tô, 7073 mô tô. Các đối tượng vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt 28.364 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu 57,4 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng nhận hành nghề có thời hạn 6.975 trường hợp. Phát hiện và xử lý 6.174 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 126 trường hợp người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 946 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng; 510 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn; xử lý 8.258 trường hợp vi phạm tốc độ quy định. Qua hệ thống Camera giám sát xử lý vi phạm TTATGT đã phát hiện, ghi nhận 2.383 trường hợp vi phạm ATGT, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt hơn 6,2 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 823 trường hợp…

Thanh tra giao thông đã phối hợp tốt với Công an các huyện, thành, thị xử phạt vi phạm hành chính đối với 421 trường hợp vi phạm (giảm 64,1% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, xử phạt 34 trường hợp vi phạm tải trọng xe giảm 94,56% so với cùng kỳ năm 2022; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, phù hiệu xe; giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với 152 trường hợp vi phạm.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 73 vụ TNGT làm chết 48 người, bị thương 52 người, hư hỏng 52 xe ô tô. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 12 vụ (14,11%) giảm 11 người chết (18.6%); giảm 3 người bị thương (5,4%). Trong đó, đường bộ xảy ra 71 vụ, làm chết 47 người, bị thương 52 người.

Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người. Nguyên nhân TNGT chủ yếu do người điều khiển không chú ý quan sát 26 vụ (25,5%), chuyển hướng không đúng quy định 12,3%, không nhường đường 8,2%./.

