5 "vệ sĩ" bình dân cho trái tim khỏe mạnh, ẩn mình ngay tại chợ Việt

Cà chua bảo vệ tim mạch

Cà chua không chỉ là một loại quả ngon miệng mà còn là nguồn cung cấp lycopene dồi dào - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bảo vệ tim khỏi các tác nhân gây hại.

Một chất chống oxy hóa khác trong cà chua là beta-carotene khi được hấp thụ vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, giúp bảo vệ mắt và tăng cường hệ miễn dịch, gián tiếp hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cà chua đồng thời là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Duy trì huyết áp ổn định là yếu tố quan trọng để phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Cà chua chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Istock

Cà rốt

Cà rốt là nguồn cung cấp vitamin A, C, kali dồi dào. Vitamin A củng cố hệ miễn dịch, vitamin C bảo vệ tim khỏi gốc tự do, kali điều hòa huyết áp - yếu tố then chốt cho trái tim khỏe mạnh. Chất xơ dồi dào trong cà rốt cũng giúp giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách kiểm soát huyết áp và cholesterol hiệu quả. Nhờ vậy, dòng máu lưu thông tốt hơn, giảm áp lực lên tim.

Tương tự như cà chua, cà rốt cũng rất giàu beta-carotene - "chiến binh" chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) - "kẻ thù" số 1 của tim mạch. Nhờ vậy, cà rốt góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ tim khỏi nguy cơ tổn thương.

Các loại rau họ cải bảo vệ tim mạch

Rau họ cải, bao gồm các loại rau như bông cải xanh, cải xoăn, cải bắp, cải bruxen... không chỉ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào mà còn là "vệ sĩ" cho trái tim. Loại rau này chứa các hợp chất glucosinolate và isothiocyanate, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, thêm các loại rau họ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày còn giúp cải thiện chức năng nội mạc mạch máu, giúp mạch máu giãn nở và co bóp tốt hơn, từ đó cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Các loại rau họ cải cũng góp phần giúp trái tim thêm khỏe mạnh. Ảnh: Getty Images

Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Loại củ bình dân này còn chứa một lượng kali đáng kể, giúp giảm huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Không chỉ vậy, khoai lang còn giàu beta-carotene, vitamin C và các chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, giảm viêm nhiễm và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Bí đỏ

Bí đỏ cung cấp cho cơ thể một lượng magie đáng kể. Đây là một khoáng chất thiết yếu cho chức năng tim, giúp duy trì nhịp tim ổn định và giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim. Trong khi đó, các chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C và vitamin E có trong bí đỏ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, giảm viêm nhiễm và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn