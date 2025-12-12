Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố giải tán Hạ viện

Quyết định này được đưa ra chỉ ít phút sau khi đảng Nhân Dân (People’s Party) Thái Lan chính thức đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm theo Điều 151 của Hiến pháp, sau khi một số nghị sĩ của đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) bất ngờ bỏ phiếu chống trong phiên biểu quyết cải cách Hiến pháp.

Ông Anutin được Quốc hội Thái Lan bầu làm Thủ tướng hồi tháng 9/2025. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan

Theo Hiến pháp năm 2016, sau khi Hạ viện bị giải tán, cuộc tổng tuyển cử bắt buộc phải diễn ra trong vòng 60 ngày tới. Động thái này được đánh giá là bước ngoặt lớn trên chính trường Thái Lan, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm với nhiều biến động khó lường.

Ông Anutin được Quốc hội Thái Lan bầu làm Thủ tướng hồi tháng 9 vừa qua, sau khi người tiền nhiệm bị Tòa án Hiến pháp phế truất. Liên minh cầm quyền hiện nay được đánh giá là mong manh, thường xuyên đối mặt với chia rẽ trong các vấn đề cải cách.

Trước đó, ông Anutin khẳng định việc giải tán Hạ viện sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động bảo vệ chủ quyền, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Campuchia. Các lực lượng an ninh vẫn duy trì nhiệm vụ bảo vệ đất nước bất chấp biến động chính trị.

