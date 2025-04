5 sinh viên bị sét đánh trúng khi đứng trú mưa dưới gốc cây

Your browser does not support the video tag.

Hai sinh viên của Đại học Teerthanker Mahaveer được báo cáo đang trong tình trạng nguy kịch sau khi sét đánh trúng ở Moradabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 10/4. Ba người khác cũng bị bỏng.

Cụ thể, 5 sinh viên đang đứng dưới gốc cây để tránh mưa thì bị sét đánh. Sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Đoạn clip sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.

5 sinh viên bị sét đánh trúng khi trú mưa dưới gốc cây.

Trong clip, có thể thấy 4 trong số 5 sinh viên đã ngã gục xuống đất ngay sau khi sét đánh. Trong khi đó, một sinh viên đã đứng dậy và chạy khỏi hiện trường. Tất cả sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Ít nhất 47 người được báo cáo đã thiệt mạng tại Uttar Pradesh, Bihar và Uttarakhand vào ngày 10/4, do sét đánh và các sự cố liên quan đến mưa. Trong khi đó, vào ngày 9/4, 13 người đã thiệt mạng do sét đánh tại bốn quận của Bihar.

