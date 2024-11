Bị sét đánh trúng, 8 cầu thủ ngã gục trên sân cỏ

Your browser does not support the video tag.

Bản tin truyền hình trực tiếp về một trận đấu bóng đá ở Peru đã ghi lại khoảnh khắc một số cầu thủ bị sét đánh ngã xuống đất.

Theo tờ Telegraph, đoạn clip cho thấy các cầu thủ và trọng tài đang rời khỏi sân vận động Coto Coto ở Chilca khi trận đấu giữa Juventud Bellavista và Familia Chocca vào hôm 3/11 bị hoãn trong hiệp một vì cảnh báo mưa lớn.

Các cầu thủ ngã gục trên sân cỏ sau khi bị sét đánh.

Sau tiếng động lớn vang lên, ít nhất 8 cầu thủ ngã nhào về phía trước như những quân domino bị đổ, trong đó, một tia sáng trực tiếp đánh trúng hai người ở bên phải màn hình.

Jose Hugo de la Cruz Meza, một hậu vệ 39 tuổi, đã tử vong, trong khi thủ môn Juan Chocca Llacta, 40 tuổi, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương với tình trạng bỏng nặng.

Các báo cáo cho biết, hai thiếu niên và một người đàn ông 24 tuổi cũng bị thương, nhưng hiện đang trong tình trạng ổn định.

Các quan chức tin rằng De La Cruz Meza bị sét đánh có thể vì chiếc vòng tay của anh ấy.

"Nó giống như một thỏi nam châm vậy", Cesar Ramos, người phụ trách phòng thủ dân sự của khu vực, cho biết.

Các bức ảnh sau đó đã ghi lại được những vết cháy xém trên sân gần nơi các cầu thủ ngã xuống, hãng tin này cho biết. Trận đấu đã nhanh chóng bị hủy khi Bellavista đang dẫn trước với tỷ số 2-1.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn