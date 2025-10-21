5 lỗi bố trí nhà cửa khiến tài lộc khó tụ

Theo quan niệm phong thủy nhà ở, cách bố trí không gian không chỉ ảnh hưởng đến sự tiện nghi, mà còn tác động trực tiếp đến vận khí và tài lộc của gia chủ. Nếu vô tình phạm phải những lỗi nhỏ trong thiết kế, sắp xếp nội thất, khiến dòng năng lượng tốt bị cản trở, tài vận khó tụ, công danh sự nghiệp cũng vì thế mà không thuận lợi.

Cửa chính đối thẳng cửa sau hoặc cửa sổ lớn

Cửa chính là nơi nạp khí — đón tài lộc, may mắn và năng lượng tích cực vào nhà. Tuy nhiên, nếu cửa chính đặt đối diện trực tiếp với cửa sau hoặc cửa sổ lớn, luồng khí tốt sẽ đi thẳng và thoát ra ngoài, không kịp tụ lại. Đây được xem là “thế xuyên tâm sát”, khiến tiền bạc đến rồi đi nhanh chóng, khó giữ của.

Để khắc phục, có thể đặt bình phong, chậu cây hoặc kệ trang trí để chắn bớt luồng khí, giúp tài khí lưu lại lâu hơn.

Nhà vệ sinh đặt trung tâm ngôi nhà

Trong phong thủy, trung tâm ngôi nhà là “trái tim”, tượng trưng cho sức khỏe và tài vận của gia chủ. Đặt nhà vệ sinh ở vị trí này sẽ khiến năng lượng xấu (uế khí, thủy khí) lan tỏa khắp không gian, làm hao tổn sinh khí và ảnh hưởng đến tài lộc.

Cách tốt nhất là bố trí nhà vệ sinh ở các góc kín, tránh trung tâm. Nếu không thể thay đổi vị trí, nên sử dụng quạt thông gió và giữ vệ sinh sạch sẽ để giảm ảnh hưởng tiêu cực.

Gương soi đối diện cửa chính hoặc giường ngủ

Gương có khả năng phản chiếu và nhân đôi năng lượng, nhưng nếu đặt sai vị trí, nó có thể phản xạ ngược tài lộc ra ngoài.

Đặt gương đối diện cửa chính khiến may mắn vừa vào nhà đã bị “đẩy” ra.

Ngoài ra, gương đối diện giường ngủ còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gây cảm giác bất an, dễ hao tổn tinh thần. Gia chủ nên đặt gương ở vị trí phản chiếu ánh sáng tự nhiên, giúp tăng độ sáng cho căn phòng mà không phạm phong thủy.

Ban công bừa bộn

Nên giữ ban công thoáng đãng.

Ban công là cửa ngõ ánh sáng và gió. Nếu chất đồ linh tinh hoặc cây trồng quá um tùm sẽ chặn sáng, bí bách và ẩm mốc. Vì vậy, nên giữ cho ban công thông thoáng, ánh sáng đi sâu vào nhà.

Phòng khách thiếu ánh sáng

Phòng khách là nơi thu hút tài khí, tượng trưng cho bộ mặt của gia chủ. Phòng khách u ám, bừa bộn, hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên sẽ khiến năng lượng dương bị giảm, tài lộc khó tụ.

Do đó, nên giữ không gian phòng khách luôn sáng sủa, thông thoáng, trang trí thêm cây xanh.

