Nên chọn chung cư có ban công phòng khách hay phòng ngủ?

Trong thiết kế căn hộ chung cư hiện nay, ban công không chỉ là khoảng không để phơi đồ hay trồng cây, mà còn được xem như “khoảng thở” giúp cân bằng không gian sống. Tuy nhiên, không ít người mua nhà lại phân vân giữa hai lựa chọn phổ biến: nên chọn căn hộ có ban công nối liền phòng khách hay ban công nằm ở phòng ngủ?

Câu hỏi tưởng chừng nhỏ này lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiện nghi, tính riêng tư và thậm chí cả phong thủy của căn hộ.

Ảnh minh họa

Ban công nối liền phòng khách có ưu nhược điểm gì?

Tầm nhìn rộng và ánh sáng tự nhiên

Ban công nối liền phòng khách thường nằm ở mặt tiền căn hộ, nơi đón ánh sáng và gió trời tốt nhất. Nhờ vậy, phòng khách luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, giúp không gian trở nên thoáng đãng, tươi mới và tạo cảm giác rộng mở hơn.

Với những căn hộ có view đẹp, vị trí này còn là “điểm nhấn” giúp gia chủ tận hưởng khung cảnh thành phố, công viên hay hồ nước ngay trong tầm mắt.

Không gian sinh hoạt chung thêm phần thoải mái

Việc bố trí ban công tại phòng khách tạo ra sự liên kết tự nhiên giữa không gian trong nhà và ngoài trời. Khi mở cửa ban công, luồng gió và ánh sáng sẽ giúp không khí trong căn hộ luôn trong lành, dễ chịu. Đây cũng là cách giúp phòng khách nơi sinh hoạt chung của cả gia đình trở nên gần gũi, thân thiện hơn.

Thuận tiện cho việc tiếp khách và thư giãn

Ban công phòng khách là vị trí lý tưởng để bài trí bàn trà, ghế ngồi hoặc một góc cà phê nhỏ. Vào buổi sáng hoặc chiều muộn, đây có thể trở thành nơi để cả gia đình quây quần, ngắm cảnh hoặc tiếp đón bạn bè trong không gian thoáng đãng, không gò bó như bên trong phòng.

Không gian linh hoạt, dễ trang trí

Ban công phòng khách là nơi gia chủ có thể thoải mái sáng tạo. Một vài chậu cây xanh, dàn hoa treo hay tiểu cảnh mini sẽ giúp căn hộ thêm sức sống. Nhiều người còn tận dụng khu vực này làm góc đọc sách, làm việc từ xa hay thư giãn nhẹ nhàng mỗi ngày vừa tiện lợi, vừa mang lại giá trị tinh thần.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, các căn hộ có phần ban công ở phòng khách cũng có những nhược điểm nhất định trong quá trình sinh sống.

Thiếu riêng tư và dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn

Do nằm ở khu vực sinh hoạt chung và hướng ra ngoài mặt tiền, ban công phòng khách thường ít đảm bảo sự riêng tư. Những âm thanh từ đường phố, khu dân cư hoặc hàng xóm dễ lọt vào trong nhà, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đặc biệt với những gia đình yêu thích không gian yên tĩnh.

Khó kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng

Phòng khách có ban công đón nhiều ánh sáng, song nếu hướng nhà không phù hợp, chẳng hạn hướng Tây hoặc Tây Nam, lượng nắng chiếu trực tiếp vào buổi chiều có thể khiến căn hộ trở nên oi nóng. Gia chủ sẽ phải lắp thêm rèm cản nắng, film cách nhiệt hoặc cây xanh để điều hòa nhiệt độ, tránh làm phai màu nội thất.

Yêu cầu cao về tính thẩm mỹ và sắp xếp

Vì là khu vực dễ nhìn thấy ngay khi bước vào nhà, ban công phòng khách đòi hỏi phải được chăm chút, giữ gọn gàng và sạch sẽ. Nếu bày biện quá nhiều vật dụng, phơi đồ hay để cây cảnh khô héo, tổng thể căn hộ sẽ mất đi vẻ tinh tế, thậm chí tạo cảm giác bừa bộn.

Ban công nối liền phòng ngủ có ưu nhược điểm gì?

Không gian riêng tư và yên tĩnh

Khác với phòng khách, ban công phòng ngủ mang lại cảm giác riêng tư tuyệt đối, nơi mỗi người có thể tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành sau ngày dài làm việc. Đây là không gian “riêng mình” lý tưởng để đọc sách, nghe nhạc hoặc đơn giản là đứng ngắm cảnh buổi sáng.

Tận dụng ánh sáng và tầm nhìn tự nhiên

Nếu phòng ngủ có ban công hướng đẹp, chủ nhân có thể đón bình minh ngay khi thức dậy hoặc ngắm thành phố về đêm mà không cần rời khỏi căn phòng. Việc có thêm nguồn sáng tự nhiên cũng giúp phòng ngủ đỡ ẩm thấp, hạn chế mùi hôi và mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái hơn.

Tạo sự kết nối hài hòa với thiên nhiên

Ban công phòng ngủ giúp không gian nghỉ ngơi trở nên mềm mại và gần gũi hơn. Khi mở cửa, ánh sáng, gió và hơi thở của thiên nhiên ùa vào, xóa tan cảm giác bí bách trong các căn hộ cao tầng. Với những ai yêu thích sự tĩnh lặng, ban công phòng ngủ là lựa chọn tuyệt vời để tận hưởng buổi sáng nhẹ nhàng hay đêm yên ả.

Ảnh minh họa

Về nhược điểm, ban công trong phòng ngủ gây ra những bất tiện ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của gia chủ.

Diện tích hạn chế, ít linh hoạt trong sử dụng

Ban công phòng ngủ thường có diện tích nhỏ, chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân, nên khó tận dụng làm nơi tiếp khách hoặc sinh hoạt chung. Điều này khiến không gian này ít được khai thác, thậm chí bị bỏ trống hoặc chỉ dùng để phơi đồ.

Nguy cơ ảnh hưởng đến giấc ngủ và nhiệt độ phòng

Nếu không lắp đặt cửa cách âm, cách nhiệt tốt, ban công phòng ngủ có thể khiến căn phòng bị nóng vào mùa hè hoặc lạnh hơn vào mùa đông. Ngoài ra, tiếng ồn và ánh sáng từ bên ngoài có thể làm gián đoạn giấc ngủ, đặc biệt với những căn hộ ở tầng thấp hoặc hướng ra khu vực đông đúc.

Khó bảo trì và vệ sinh hơn

Do ban công phòng ngủ thường có diện tích nhỏ, việc lau chùi, chăm sóc cây cảnh hay vệ sinh sàn dễ gặp bất tiện. Với những căn hộ ở tầng cao, gió mạnh hoặc mưa tạt cũng có thể gây ẩm mốc, thấm nước nếu không được chống thấm kỹ lưỡng.

Có thể thấy, dù là ban công nối liền phòng khách hay phòng ngủ, mỗi thiết kế đều mang những ưu và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Nếu yêu thích không gian mở, thường xuyên tiếp khách hoặc muốn tận dụng ánh sáng tự nhiên cho khu sinh hoạt chung, ban công phòng khách là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, với những ai đề cao sự riêng tư, yên tĩnh và mong muốn có góc nghỉ ngơi riêng biệt, ban công phòng ngủ sẽ mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu hơn.

Khi mua căn hộ, người mua nên cân nhắc hướng nắng, hướng gió, cùng cách bố trí nội thất tổng thể để đảm bảo hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ. Một thiết kế ban công phù hợp không chỉ giúp tối ưu không gian sống, mà còn mang lại giá trị tinh thần, tạo nên cảm giác thoải mái, an nhiên trong chính tổ ấm của mình.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn