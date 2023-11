5 loại cây có tên rất đẹp, thích hợp làm quà tặng Tết

1. Cây kim tiền

Cây kim tiền hay còn hay được gọi là“cây tiền”. Loại cây cảnh này trồng trong nhà là phổ biến. Lá cây kim tiền dẹt, dày, tròn hoặc bầu dục, thường có nền màu xanh đậm và phủ những đốm vàng lấp lánh như đồng xu. Hình dạng chiếc lá đặc biệt này khiến cây kim tiền trở thành tâm điểm thị giác khi đặt trong nhà, làm tăng thêm vẻ đẹp cho không gian.

Trong văn hóa truyền thống, vàng và tiền xu có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Vàng tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng, còn tiền xu là biểu tượng cụ thể của sự giàu có. Vì vậy, cây kim tiền được mệnh danh là “cây tiền” vì hình dáng, màu sắc của lá giống với đồng tiền vàng, được coi là vật cát tường, thu hút sự giàu có, thịnh vượng.

Đặt cây kim tiền ở vị trí tài chính trong nhà, chẳng hạn như khu vực giàu có của gia đình hoặc góc bàn làm việc, được cho là sẽ cải thiện vận may về tài lộc. Nó không chỉ tô thêm màu sắc cho ngôi nhà mà còn tượng trưng cho sự tích lũy và phát triển không ngừng của cải. Ngoài ra, cây kim tiền còn là cây tặng quà phổ biến, dùng để chúc người thân, bạn bè mọi điều may mắn, cuộc sống hạnh phúc.

2. Cây huyết dụ

Cây huyết dụ là một loại cây mọng nước độc đáo. Lá của nó có màu đỏ, dẹt và giống vảy rồng, thân và lá của nó chứa nhiều nhựa màu đỏ nên có tên như vậy. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng, trong khi rồng tượng trưng cho quyền lực và uy nghiêm. Vì vậy, việc trồng cây huyết long trong nhà không chỉ làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng mà còn có ý nghĩa thu hút sự giàu có, thịnh vượng, cuộc sống sung túc.

3. Tre may mắn

Cây tre may mắn có đặc điểm là trên thân tre có nhiều đốt, mỗi đốt có nhiều lớp lá mọc ra hình dáng mạnh mẽ. Trong văn hóa, tre tượng trưng cho sự kiên trì và trường thọ, tre may mắn được coi là điềm lành để thu hút sự giàu có và thành công. Đặt cây tre may mắn trong nhà sẽ giúp bạn thu thập tài lộc, mang lại may mắn, đồng thời mang lại bầu không khí xanh tươi, trong lành cho cuộc sống.

4. Cây bình an

Cây bình an hay còn gọi là “Phúc Lộc Thọ” là loại cây cảnh có lá hình trái tim. Hình dáng dễ thương của nó tượng trưng cho hòa bình, hạnh phúc và tuổi thọ. Hình trái tim tượng trưng cho tình yêu và sự quan tâm, đặt cây bình an trong nhà sẽ giúp gia đình bạn được bình an, hạnh phúc. Chính vì vậy cây bình an thường là lựa chọn tốt để làm quà tặng, với mong muốn gửi gắm bình an, phước lành đến người thân, bạn bè.

5. Cây hạnh phúc

Cây hạnh phúc là loại cây trồng trong nhà phổ biến với lá hình trái tim, tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc. Tên cây hạnh phúc thể hiện trực tiếp lời chúc phúc cho hạnh phúc. Hạnh phúc được coi là một trong những mục tiêu theo đuổi cuối cùng của cuộc sống. Gửi một cây hạnh phúc cho bạn bè hoặc người thân có nghĩa là chúc người kia một cuộc sống hạnh phúc.

