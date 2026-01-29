5 cây hoa đỏ dáng nhỏ tạo điểm nhấn cho căn nhà dịp Tết

Hoa hồng môn nổi bật với sắc đỏ tươi, bề mặt bóng mịn, kết hợp cùng lá xanh đậm tạo cảm giác hài hòa, ấm áp cho không gian tiếp khách. Ảnh: Space T
Dáng cây nhỏ gọn, dễ đặt trên bàn, kệ hoặc góc phòng mà không chiếm nhiều diện tích. Ảnh: Space T
Theo quan niệm phong thủy, hồng môn tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự hiếu khách, rất phù hợp để trưng bày trong những ngày đầu năm, góp phần mang đến không khí tươi mới và khởi đầu thuận lợi cho gia chủ. Ảnh: Vườn Cây Việt Nam
Hoa trạng nguyên là một trong những lựa chọn quen thuộc mỗi độ xuân về. Với sắc đỏ tươi nổi bật, dáng cây gọn gàng, trạng nguyên thường được đặt ở phòng khách, kệ tủ hoặc lối vào nhà. Ảnh: Space T
Không chỉ mang vẻ đẹp rực rỡ, loài hoa này còn tượng trưng cho sự thành đạt, đỗ đạt và may mắn, rất phù hợp để trưng bày trong dịp đầu năm mới. Ảnh: Space T
Đỗ quyên có dáng cây nhỏ nhắn, hoa nở thành từng chùm dày, màu sắc tươi tắn. Theo quan niệm phong thủy, đỗ quyên tượng trưng cho sự sum vầy, ấm êm và hạnh phúc gia đình. Ảnh: Phương Garden
Trưng một chậu đỗ quyên đỏ trong nhà ngày Tết không chỉ làm đẹp không gian mà còn gửi gắm mong ước về một năm mới yên vui, thuận hòa. Ảnh: Vuakiengsaigon
Mai đỏ dáng nhỏ, hoa 5 cánh đỏ thẫm hoặc đỏ cam, tượng trưng cho sự sung túc, phát triển và khởi đầu mới. Ảnh: Khuôn Chậu Cảnh
Cây mai đỏ thường trồng trong chậu nhỏ đến trung bình, phù hợp đặt trên tủ giày, kệ trang trí hoặc bàn phụ gần cửa ra vào để tạo điểm nhấn ngay từ lối vào nhà. Ảnh: Facebook
Hoa thu hải đường nhiều lớp, màu đỏ đậm, tạo cảm giác ấm cúng, đoàn viên dịp Tết. Ảnh: Internet
Có thể đặt thu hải đường tại phòng khách, bàn ăn hoặc khu vực sinh hoạt chung để tăng cảm giác gần gũi. Ảnh: Internet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn