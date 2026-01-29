5 cây hoa đỏ dáng nhỏ tạo điểm nhấn cho căn nhà dịp Tết

Theo quan niệm phong thủy, hồng môn tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự hiếu khách, rất phù hợp để trưng bày trong những ngày đầu năm, góp phần mang đến không khí tươi mới và khởi đầu thuận lợi cho gia chủ. Ảnh: Vườn Cây Việt Nam