Vườn cây trĩu quả 'đếm mỏi tay' của nữ đại gia Vbiz thích làm nông

Ngoài giọng hát nội lực, ca sĩ Mỹ Lệ còn được gọi là 'đại gia ngầm' của showbiz Việt. Gia đình cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó có căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại TP HCM. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Dù sống trong nhung lụa, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên tự tay chăm bón, làm "nông dân chính hiệu". Mỹ Lệ coi vườn tược là nơi thư giãn lý tưởng sau những giờ làm việc căng thẳng. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Mới đây, Mỹ Lệ khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về việc nhận bàn giao một khu đất mới. Thay vì kiểm tra cơ sở vật chất, công việc đầu tiên của "O Lệ" là chạy ra vườn để đếm cây. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Trái hồng xiêm kích thước lớn, hứa hẹn mùa vụ bội thu. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Mỹ Lệ tỏ ra phấn khích khi các loại cây ăn quả trong vườn đều phát triển tốt. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Vú sữa hoàng kim vàng óng, sai trĩu cành. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Trong khu vườn ở nhà, Mỹ Lệ cũng trồng nhiều vú sữa hoàng kim. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Cách đây không lâu, nữ ca sĩ từng khoe vú sữa hoàng kim vào mùa bội thu. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Ngoài ra, trong vườn còn nhiều trái cây khác. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Khế chi chít cành. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Trái nào cũng to và căng mọng. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Bạn bè, người hâm mộ đều tấm tắc khen Mỹ Lệ khéo tay khi làm nông. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn