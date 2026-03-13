Khoảng xanh đắt giá trong biệt thự 300 tỷ của vợ chồng Việt Hương

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ hình ảnh chồng tự tay ra vườn hái hoa rồi cắm thành bình tặng vợ. Ảnh: Chụp màn hình
Bên cạnh đó, vợ chồng nghệ sĩ cũng dẫn mọi người ra vườn ngắm khoảng không gian xanh trong biệt thự. Ảnh chụp màn hình
Góc vườn với cây cối xanh mướt kết hợp hài hòa với kiến trúc tường đá và hàng rào sắt. Ảnh chụp màn hình
Những khóm hoa lan ý phát triển tốt trong khu vườn. Ảnh chụp màn hình
Hoa chuối đỏ rực khoe sắc. Ảnh chụp màn hình
Ngoài ra, Việt Hương còn hào hứng khoe quả. Ngay bậc thềm là cây quất sai trĩu quả. Ảnh chụp màn hình
Mai vàng, hoa cúc được chăm chút kỹ lưỡng, tạo cảnh tượng rực rỡ sắc màu. Ảnh: FBNV
Dịp Tết vừa qua, Việt Hương khoe mai vàng nở tưng bừng trước cửa biệt thự. Ảnh: FBNV
Chậu lan vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Ảnh: FBNV
Khung cảnh vừa thanh bình vừa hiện đại trong biệt thự của vợ chồng Việt Hương. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn