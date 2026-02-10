4 loại hoa 'chiêu tài' trồng dịp Tết để cả năm sung túc

Lan huệ đỏ nổi bật với những bông hoa lớn, cánh dày, màu đỏ rực rỡ, thường nở đúng vào dịp đầu xuân. Hoa có dáng vươn thẳng, khỏe khoắn, tượng trưng cho sự khởi đầu mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng tích cực. Ảnh: Flower Diary
Trong phong thủy, lan huệ đỏ mang ý nghĩa xua đi điều không may, thu hút vượng khí và đem lại tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Internet
Trồng lan huệ đỏ dịp Tết được xem như lời cầu chúc một năm mới hồng phát, công việc hanh thông, gia đình ấm êm. Ảnh: Saigonhoa
Sống đời đỏ là loại cây nhỏ, dễ trồng, lá dày và hoa kết thành chùm với sắc đỏ tươi tắn. Cây có sức sống bền bỉ, có thể sinh trưởng tốt trong nhiều điều kiện khác nhau. Ảnh: Internet
Về ý nghĩa phong thủy, sống đời đỏ đại diện cho sự may mắn lâu dài, tài lộc bền vững và cuộc sống đủ đầy. Ảnh: Dalat Hasfarm
Trưng sống đời đỏ trong nhà ngày Tết mang hàm ý chúc gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc và phát đạt quanh năm. Ảnh: Hoatuoi360
Hoa trà đỏ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sang trọng, cánh hoa dày, xếp đều và sắc đỏ thắm đầy quý phái. Loài hoa này thường nở bền, lâu tàn, tượng trưng cho sự vững vàng và thịnh vượng. Ảnh: Internet
Trồng hoa trà đỏ vào dịp Tết còn được xem là biểu tượng của phú quý, may mắn và một năm mới viên mãn, thuận lợi. Ảnh: Internet
Hoa đỗ quyên được yêu thích mỗi dịp xuân về nhờ sắc hoa rực rỡ, đa dạng nhưng nổi bật nhất vẫn là màu đỏ. Hoa mọc thành chùm, nở đồng loạt, tạo cảm giác sum vầy và sung túc. Ảnh: Internet
Trồng đỗ quyên dịp Tết được tin là sẽ mang lại may mắn, giúp gia đạo yên vui, công việc thuận lợi và một năm mới tràn đầy niềm vui, thịnh vượng. Ảnh: HoasenViet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn