4 kiểu căn hộ đẳng cấp, càng ở càng phát tài

Khi mua nhà, khách hàng thường quan tâm đến những tiêu chí quen thuộc như căn hộ vuông vắn, thoáng khí, phân tách hợp lý không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi, nhiều ánh sáng tự nhiên. Đó là những chuẩn mực để đánh giá một căn hộ đẹp.

Tuy nhiên, các chuyên gia bất động sản cho rằng, ở thời điểm hiện tại những tiêu chí trên chỉ đủ để xếp vào nhóm căn hộ “khá tốt”, chưa phải "vàng ròng". Trên thực tế, các dự án cao cấp cho thấy một số kiểu căn hộ đặc biệt được đánh giá càng ở càng thấy giá trị, vừa nâng cao chất lượng sống vừa có tiềm năng sinh lời khi chuyển nhượng.

Căn hộ toàn cảnh

Sự ra đời của những căn hộ có tường kính hoặc cửa sổ toàn cảnh đã thay đổi khái niệm về sự sang trọng. Tầm nhìn mở rộng tối đa mang lại cảm giác sống thượng lưu.

Khảo sát thực tế cho thấy, căn hộ toàn cảnh có tính thanh khoản cao. Gia chủ gần như không lo mất giá, ngược lại càng ở lâu thì mức độ khan hiếm càng tăng, khiến giá trị bán lại luôn vượt trội.

Căn hộ có vườn cây

Trước đây, khái niệm căn hộ chỉ gắn với tầng trệt hoặc penthouse, nhưng nay xu hướng mới cho thấy, những căn hộ có thiết kế vườn ở bất kỳ tầng nào đều thật sự đáng giá.

Khu vườn ở trước cửa giúp không gian thông thoáng, đón sáng và tạo cảm giác thư thái ngay khi bước vào nhà. Trong khi đó, khu vườn ở ban công hoặc logia tạo cảnh quan sinh động, đồng thời gia tăng giá trị khi bán lại.

Căn hộ có không gian lưu trữ đặc biệt

Khả năng lưu trữ quyết định sự tiện nghi, gọn gàng của căn hộ. Những thiết kế phổ thông chỉ dừng lại ở tủ giày, tủ quần áo hay tủ bếp. Tuy nhiên, với căn hộ “vàng ròng”, không gian lưu trữ được nâng lên một tầm khác.

Đó không chỉ là kệ giày, thay vào đó là một phòng nhỏ cạnh cửa ra vào có thể chứa giày dép, áo khoác, xe đẩy trẻ em hay ô dù. Không phải cải tạo từ phòng ngủ thừa, phòng thay đồ giúp tăng sức chứa đồng thời tạo cảm giác xa xỉ, khiến căn hộ trở nên đẳng cấp hơn.

Căn hộ gần cây xanh, sông hồ

Những căn hộ gần hồ nước, công viên hoặc khu sinh thái luôn được giới chuyên gia đánh giá cao. Theo phong thủy, nước tượng trưng cho tài lộc, còn cây xanh mang năng lượng sinh sôi, phát triển.

