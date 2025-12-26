Shark Tank Việt Nam dừng sản xuất

Ngày 24/12 vừa qua, doanh nhân Lê Hạnh - CEO TVHub và cũng là Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam đã có thông báo về chương trình Shark Tank Việt Nam trên tài khoản cá nhân.

Theo đó, bà Hạnh nhìn lại hành trình 10 năm đồng hành cùng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, bắt đầu từ làn sóng Quốc gia Khởi nghiệp năm 2016 với niềm tin mãnh liệt vào thế hệ doanh nhân trẻ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Nữ doanh nhân cũng nhắc đến giai đoạn khởi nghiệp bùng cháy với những khát vọng lớn, nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận sự thay đổi khi thị trường khắc nghiệt hơn, nguồn lực hạn chế hơn và nhiều giấc mơ buộc phải thu nhỏ để ưu tiên “sống sót”.

Qua Shark Tank Việt Nam và Café Khởi Nghiệp, CEO Lê Hạnh chứng kiến rõ sự cô đơn, thiếu thốn và khát vọng bền bỉ của các nhà sáng lập. Kết thúc chặng đường 10 năm, bài viết đúc kết những bài học về giới hạn, thất bại, sự trưởng thành và giá trị của việc hiểu mình, sửa mình.

Sau cùng, CEO Lê Hạnh chia sẻ thông điệp cốt lõi: mỗi hành trình khép lại không phải kết thúc, mà là điểm chuyển để bước sang giai đoạn sâu sắc hơn; khi đã tận lực, hãy bình thản chấp nhận và tiếp tục “move on”.

Hình ảnh được CEO Lê Hạnh đính kèm bài đăng (Ảnh: FBNV)

“Trong 10 năm qua: 7 mùa Shark Tank, hơn 100 tập phát sóng, gần 300 startup bước lên sân khấu giới thiệu các mô hình đổi mới sáng tạo. Gần 200 tập Café Khởi Nghiệp - những cuộc trò chuyện thật, dài và nhiều trăn trở.

Ở đó, tôi thấy rất rõ: sự cô đơn của nhà sáng lập, sự thiếu thốn của nguồn lực, và trên tất cả - khát vọng cháy bỏng của những nhà sáng lập. Khát vọng biến ước mơ thành hiện thực. Khát vọng tạo giá trị cho cộng đồng. Khát vọng chạm tay vào thành công, dù con đường đầy thử thách.

Khép lại 10 năm đồng hành cùng khởi nghiệp Việt, tôi mang theo nhiều giá trị đã trao đi, nhiều tình cảm đã nhận lại - và cả những bài học vô cùng đắt giá. Khép lại một chặng đường, nhưng tinh thần khởi nghiệp - tinh thần Shark Tank vẫn là một phần bản sắc không thể tách rời” - trích từ bài đăng của nữ doanh nhân.

Ngày 25/12, chia sẻ với Dân trí, bà Hạnh xác nhận chương trình Shark Tank Việt Nam đã dừng lại và chưa có kế hoạch sẽ trở lại trong tương lai. "Chương trình đã ngừng sản xuất từ sau khi hoàn thành 100 tập phát sóng, mùa thứ 7 vào năm 2024", bà Hạnh nói.

Liên quan đến những sự cố gần đây về các "cá mập", bà Hạnh chia sẻ là yếu tố bất ngờ đáng tiếc, khiến chương trình cũng bị ảnh hưởng về uy tín. Ngược lại, qua đó chương trình cũng nhận thấy được những rủi ro từ các nhân vật mời tham gia chương trình mà chưa có cách thức nào quản trị được.

Theo Người quan sát, doanh nhân Lê Hạnh hiện là CEO TVHub, đồng thời là một trong những gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất nội dung truyền hình tại Việt Nam. Bà đã góp phần xây dựng nhiều chương trình mang giá trị không chỉ về giải trí mà còn tạo tác động tích cực tới cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng khởi nghiệp. Năm 2019, bà được vinh danh với giải thưởng Nữ doanh nhân của Năm tại sự kiện Star Awards do tạp chí Harper’s Bazaar tổ chức, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động kinh doanh và sáng tạo nội dung.

Doanh nhân Lê Hạnh bắt đầu sự nghiệp vào năm 2001, thời điểm nền kinh tế Việt Nam từng bước phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn khi bà Lê Hạnh tái khởi nghiệp với dự án Shark Tank Việt Nam.

Dù không phải là chương trình truyền hình đầu tiên nữ doanh nhân tham gia sản xuất trong hơn 20 năm làm nghề nhưng Shark Tank Việt Nam lại mang ý nghĩa đặc biệt khi khiến bà thay đổi toàn bộ kế hoạch cá nhân, trong đó có mục tiêu nghỉ hưu sớm và khoản tài chính đã dành cho dự định này, để dồn toàn bộ tâm huyết cho lĩnh vực sản xuất truyền hình.

Tác giả: S.A (Tổng hợp)