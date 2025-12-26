Nhìn lại những con số ấn tượng của Shark Tank Việt Nam sau 7 mùa phát sóng

Shark Tank được xem là một trong những chương trình truyền hình thực tế về khởi nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất. Tính đến nay, format này đã có mặt tại hơn 50 quốc gia, trở thành bệ phóng cho hàng triệu ý tưởng kinh doanh trên khắp thế giới.

Trong đó, phiên bản Shak Tank Mỹ đã kéo dài 16 mùa, Canada 18 mùa, còn tại Anh, chương trình đã phát sóng tới mùa thứ 21. Riêng tại châu Á, Shark Tank Ấn Độ gây chú ý khi thực hiện 139 tập chỉ trong vòng 3 mùa.

Không chỉ có độ phủ rộng, Shark Tank còn được ghi nhận về chất lượng nội dung khi giành hơn 40 giải thưởng quốc tế, bao gồm 4 năm liên tiếp đoạt Primetime Emmy Award ở hạng mục "Chương trình truyền hình thực tế xuất sắc nhất".

Năm 2017, Shark Tank chính thức đặt chân đến Việt Nam. Đây cũng là thời điểm hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước đang trong giai đoạn hình thành và phát triển. Sau 7 mùa phát sóng, chương trình chính thức chạm mốc 100 tập, trở thành một trong những phiên bản thành công nhất khu vực.

Shark Tank Việt Nam ghi nhận 330 nhà khởi nghiệp đến từ 13 lĩnh vực lên sóng gọi vốn. 199 thương vụ nhận được đầu tư của các "cá mập" ngay tại trường quay, và hơn 38 dự án đã hoàn tất thẩm định, được giải ngân trên thực tế.

Nhờ hiệu ứng lan tỏa từ chương trình, các startup tham gia Shark Tank Việt Nam có cơ hội tiếp cận khoảng 39 triệu khán giả truyền hình cùng hàng chục triệu người dùng trên các nền tảng số. Điều này giúp nhiều doanh nghiệp non trẻ đạt hiệu quả marketing vượt trội, tạo cú hích rõ rệt về doanh thu và nhận diện thương hiệu chỉ sau một thời gian ngắn lên sóng.

Một số startup nổi bật tại Shark Tank Việt Nam

Một số startup ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng sau Shark Tank. Điển hình như DH Foods hoàn tất thương vụ gọi vốn 1 triệu USD và ký kết hợp đồng đầu tư chỉ sau một tháng xuất hiện trên truyền hình. Sau đó, doanh nghiệp này đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, từng bước khẳng định vị thế gia vị Việt trên thị trường quốc tế. Thương hiệu hiện có hơn 100 bài báo viết riêng, mỗi tháng tiêu thụ khoảng 1,2 triệu sản phẩm.

Sổ Bán Hàng ghi nhận lượng người dùng tăng gấp đôi chỉ sau một tuần phát sóng, doanh thu nhân đôi sau một tháng và mở rộng thêm mô hình kinh doanh mới.

Trong lĩnh vực thời trang, Coolmate tạo bước nhảy vọt về quy mô khi doanh thu tăng từ 39 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng trong vòng ba năm. Năm 2025, startup hoàn thành vòng gọi vốn Series C từ 3 quỹ lớn châu Á.

Beecube – startup máy chiếu mini đầu tiên nhận "vé vàng" từ Shark Minh Beta – ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lên tới 250%. Bánh Mì Xin Chào cũng tạo dấu ấn khi trở thành startup đầu tiên của mùa 6 được rót 500.000 USD và nhanh chóng mở rộng lên 20 cửa hàng tại Nhật Bản chỉ trong nửa năm.

Ở mùa 7, chế phẩm sinh học Bacte là dự án hiếm hoi nhận đủ 5 cái bắt tay từ các "cá mập" và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh cho cả năm 2024–2025 chỉ sau một tuần lên sóng. Trong khi đó, thương hiệu tinh dầu Nada Oils tạo hiệu ứng mạnh mẽ khi lượng truy cập website tăng 4.700%, số đơn hàng trực tuyến tăng hơn 1.000% và doanh thu tại các cửa hàng tăng khoảng 20% ngay sau chương trình.

Không chỉ dừng lại trên sóng truyền hình, Shark Tank còn có chuỗi sự kiện cộng đồng như: Chuỗi Dự án Sứ mệnh Ươm mầm Khởi nghiệp Shark Tank The Purpose; Shark Tank Forum…

Tuy nhiên, 2 năm gần đây, một số "cá mập" tham gia chương trình gặp rắc rối pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và đầu tư cá nhân gây ảnh hưởng không nhỏ tới chương trình Shark Tank Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, bà Lê Hạnh – CEO TV Hub – đơn vị sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam đã xác nhận với Dân trí rằng Shark Tank Việt Nam đã dừng sản xuất và hiện chưa có kế hoạch tái khởi động. Chương trình kết thúc sau khi hoàn thành 100 tập, khép lại ở mùa 7 vào năm 2024.

Bà cũng thẳng thắn nhìn nhận, các sự cố liên quan đến một số "cá mập" là yếu tố ngoài dự kiến, gây tác động tiêu cực đến uy tín chương trình, đồng thời bộc lộ những rủi ro trong công tác lựa chọn và quản trị nhân sự mà ê-kíp chưa thể kiểm soát hiệu quả.

Tác giả: Phan Trang

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn