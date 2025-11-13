Camera ghi cảnh rung lắc ở Hà Nội và nhiều tỉnh do động đất 4,8 độ tại Lào

Tác giả: Chí Tuệ - Trần Mai - Media - Nguồn video MXH
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ
Đêm 12-11, tại tỉnh Houaphan (Lào) - cách biên giới Việt Nam ở Thanh Hóa 5km, xảy ra động đất 4,8 độ. Người dân ở Hà Nội và nhiều tỉnh đã cảm nhận được rung lắc. Đây là hình ảnh do camera nhà dân ghi lại, được đăng tải trên mạng xã hội.
