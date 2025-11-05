Động đất rung chuyển miền Bắc Afghanistan, khó khăn chồng chất khó khăn

Cơ quan Phòng chống thiên tai quốc gia của Afghanistan cho biết, trận động đất ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở miền Bắc, Đông và Tây nước này. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát, cùng hình ảnh nhiều công trình bị sập và hư hại nghiêm trọng. Đặc biệt, phần chân của nhà thờ Hồi giáo Xanh nổi tiếng của thành phố bị phủ đầy gạch vụn. Công trình này vốn được xem là địa điểm hành hương quan trọng và là một trong những báu vật kiến trúc của Afghanistan. Liên tiếp rung chấn cũng được ghi nhận tại các vùng lân cận dễ xảy ra động đất thuộc Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan - ba quốc gia giáp biên giới phía Bắc Afghanistan. Tâm chấn của động đất được xác định nằm gần Mazar-e Sharif, nơi có dân số khoảng 523.000 người.

Hiện trường một trận động đất ở Afghanistan. Ảnh: Sky News.

Người phát ngôn Bộ Y tế Sharfat Zaman cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và khoảng 320 người bị thương, trong khi số liệu sơ bộ từ Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan lại ghi nhận số người bị thương là 643 người, trong đó có 25 người bị thương nghiêm trọng. Các quan chức địa phương cảnh báo số người chết có thể tăng lên khi các đội cứu hộ tiếp cận được những ngôi làng xa xôi ở các tỉnh Balkh và Samangan bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông Jalaludin, một người may mắn sống sót sau động đất bàng hoàng kể lại: “Khoảng 1h sáng, trận động đất xảy ra với những đợt rung lắc mạnh, mọi thứ trở nên tối đen vì mất điện. Trong khoảng một giờ, bụi và mảnh vỡ phủ kín khắp nơi. Khi rung chấn qua đi, chúng tôi phát hiện thấy hai thi thể nằm đó, hai người bị thương gần cửa hàng của chúng tôi. Ngoài ra còn có một chiếc xe chở khách chở 32 người, bốn người trong số họ đã thiệt mạng, nhiều người còn lại bị thương”.

Nhiều người bán hàng ở Tangi Tashqurghan, Afghanistan cũng nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi động đất xảy ra: “Ngay tại đây, có khoảng 20, 30 cửa hàng, tất cả đều bị hư hại và bị phá hủy, không một cửa hàng nào còn nguyên vẹn. Nếu vào bên trong, bạn sẽ cảm thấy lo sợ chúng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào”.

“Trận động đất này rất nguy hiểm. Tất cả các chủ cửa hàng ở khu vực này, kể cả tôi, đều nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng của mình. Những cơn rung lắc rất mạnh khiến tất cả các cửa hàng ở đây đều bị phá hủy. Cửa hàng của tôi cũng hư hại nhiều, chúng tôi phải dựng tạm một cây cột để giữ cho phần mái không bị sập xuống”.

Trong những năm gần đây, Afghanistan đã hứng chịu hàng loạt trận động đất, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Hồi tháng 8 vừa qua, ít nhất 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương sau trận động đất 6,0 độ gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền núi phía Đông. Trong khi đó, khả năng ứng phó thiên tai của Afghanistan càng trở nên hạn chế do thiếu viện trợ quốc tế sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước vào năm 2021.

Trận động đất lần này được xem là thách thức mới nhất cho chính quyền Taliban tại Afghanistan. Quốc gia này đang phải đối mặt với một loạt các khủng hoảng nhân đạo và kinh tế, bao gồm cả thiệt hại nặng nề từ trận động đất chết người hồi tháng 8 vừa qua, sự sụt giảm nghiêm trọng của viện trợ nước ngoài cũng như việc các nước láng giềng tiến hành trục xuất hàng loạt người tị nạn Afghanistan.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: vov.vn