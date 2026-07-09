3 giờ truy bắt thủ phạm sát hại bạn tình, phi tang xác trong bao tải

Thạch Kim Thái (SN 1978; ngụ tại phường Bình Hòa, TP Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Thạch Kim Thái khai sống chung như vợ chồng với nạn nhân tại phường Bình Hòa. Về nguồn cơn dẫn đến vụ án mạng đau lòng, Thái thừa nhận xuất phát từ những mâu thuẫn âm ỉ và sự ghen tuông trong quá trình sinh hoạt hằng ngày.

Đối tượng Thạch Kim Thái bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 3/7, người dân phát hiện một tử thi nữ giới không còn nguyên vẹn, đựng trong bao tải đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau một công ty may ở phường Hiệp Bình nên trình báo Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh và tổ chức điều tra làm rõ bản chất vụ án, truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Thạch Kim Thái khai nhận hành vi phạm tội.

Thông tin về vụ án, Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, do thi thể của nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy mạnh nên việc xác định được danh tính của nạn nhân là hết sức là khó khăn.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, xác định bằng được nhân thân lai lịch của nạn nhân. Đồng thời, kêu gọi quần chúng nhân dân cung cấp các thông tin nghi vấn liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tập trung xác minh danh tính nạn nhân.

Với quyết tâm không để sót bất kỳ một chứng cứ nào dù là nhỏ nhất, nhiều tổ công tác nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến đường thủy khẩn trương rà soát khu vực xung quanh bờ sông, nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Nhiều tổ trinh sát khác tiến hành thu thập thông tin từ người dân. Chỉ sau 3 giờ từ lúc xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định đối tượng gây án và tiến hành truy bắt.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ án.

Theo Thượng tá Đới Ngọc Thắng, vì đã nắm rõ quy luật sinh hoạt, giờ giấc làm việc của nạn nhân cũng như các hộ dân xung quanh, đối tượng Thạch Kim Thái đã chủ động lựa chọn thời điểm gây án vào lúc vắng người nhất nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi sát hại nạn nhân, Thái còn mạo danh nạn nhân, viết đơn gửi công ty xin nghỉ làm trong một thời gian dài. Đồng thời, Thái cũng tiêu hủy toàn bộ quần áo, đồ đạc của nạn nhân nhằm hợp thức hóa sự vắng mặt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân