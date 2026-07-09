Kiện bác sĩ vì hoại tử chân khi đi cắt khóe móng

Theo đơn kiện vừa được đệ trình tại Tòa án Quận Multnomah, bang Oregon, đầu tháng 2, Sarah Blackman đã đến một bệnh viện để thực hiện thủ thuật cắt khóe móng chân nhằm loại bỏ hai bên móng chân mọc ngược, sau đó quyết định nhổ hẳn.

Cô bị bác sĩ tiêm cồn isopropyl 70% thay cho thuốc gây tê cục bộ, và đang yêu cầu bồi thường 13 triệu USD.

Theo đơn kiện, bác sĩ đáng lẽ phải tiêm lidocaine vào ngón chân cô. Thay vào đó, bác sĩ "đã tiến hành nhổ móng chân mà không dùng thuốc gây tê", theo cáo buộc.

Bệnh nhân đau đớn suốt quá trình điều trị, la hét và khóc lóc thảm thiết, van xin đừng làm tiếp móng bên kia nhưng bác sĩ nói "cứ cố làm cho xong" vì ông ta đang vội rời khỏi phòng khám.

Bác sĩ không xem xét lại lý do tại sao các mũi tiêm lại gây đau đớn như vậy, cũng như không xác định xem bà đã được gây tê trước khi nhổ móng chân hay chưa. "Thay vào đó, ông ta bảo bệnh nhân giữ yên nếu không kim tiêm có thể xuyên qua ngón chân và tiến hành thủ thuật nhổ cả hai bên bất chấp sự phản đối của bệnh nhân", đơn kiện nêu.

Blackman cho biết cô đã về nhà và làm theo hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật, nhưng cơn đau không hết. Theo đơn kiện, các ngón chân "rất đau và liên tục có cảm giác nóng rát và nhức nhối".

Sau đó, bàn chân của cô bắt đầu sưng lên và chuyển sang màu đỏ, da ở hai ngón chân được điều trị bắt đầu "đổi màu" và "chảy dịch" khi lớp da dường như bị bong ra, cô nói. Cô nhập viện 2 hôm sau, tại cùng nơi đã lấy khóe.

Nhân viên khoa cấp cứu khi nhìn thấy bàn chân nói "không thể hiểu được" làm thế nào việc cắt móng chân đơn giản lại có thể gây ra điều khủng khiếp đến thế.

Chẩn đoán ban đầu cho rằng nhiễm trùng và hoại tử mô, là nguyên nhân gây ra các vấn đề. Sau này cô mới biết mình bị tiêm cồn isopropyl- một "chất diệt tế bào hoàn hảo".

Nhưng không một nhân viên y tế nào biết rằng cô bị tiêm cồn nên họ đã điều trị như thể bị nhiễm trùng và truyền nhiều loại kháng sinh qua đường tĩnh mạch, đơn kiện nêu.

Phải đến ngày 3/3, nhân viên của bệnh viện này cuối cùng đã liên lạc và tiết lộ cô đã bị tiêm cồn sát trùng, và sẽ nhận được một lá thư giải thích. Nhưng đến giờ lá thư vẫn chưa được cung cấp.

Hồ sơ bệnh án của nguyên đơn chỉ đề cập đến việc tiêm cồn isopropyl 70% vào các ngón chân như một "sự cố không may".

Cô bị hoại tử 2 ngón chân, viêm khớp nghiêm trọng và vĩnh viễn gây dính khớp xương ở cả hai ngón chân, mất khả năng vận động và chức năng khớp và tổn thương tâm lý dai dẳng. Các thương tích khác sẽ được chứng minh tại phiên tòa.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net