Trường đại học đồng loạt công bố điểm sàn

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Chiều 8/7, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026 đối với các nhóm ngành sức khỏe, pháp luật và đào tạo giáo viên.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với các ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học dao động từ 18 đến 22 điểm.

Đối với lĩnh vực pháp luật, Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm. Đây là năm đầu tiên nhóm ngành này được áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào chung trên phạm vi cả nước. Còn với khối ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, điểm sàn dao động từ 19 đến 20 điểm.

Trước đó, ngày 7/7, Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cũng công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2026 của 23 trường thuộc khối quân đội. Theo quy định, điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vào các trường quân đội dao động từ 17 đến 25 điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng.

Bên cạnh điểm sàn do Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng quy định, nhiều trường đại học cũng đã công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026.

Cụ thể, trường Đại học Thương mại quy định điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm cho tất cả ngành đào tạo. Mức điểm này là tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển, đã bao gồm điểm quy đổi chứng chỉ, điểm thưởng (nếu có) và điểm ưu tiên theo quy định.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng nhận hồ sơ là 19,5 điểm đối với các nhóm ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ; 20 điểm đối với nhóm ngành kỹ thuật.

Trong khi đó, trường Đại học Hà Nội quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 22/40 điểm. Nhà trường tính điểm theo phương thức nhân hệ số 2 đối với môn Ngoại ngữ và nhân hệ số 2 đối với môn Toán hoặc Ngữ văn tùy từng ngành đào tạo. Tổng điểm ba môn sau khi nhân hệ số (tối đa 50 điểm) được quy đổi về thang điểm 40 để xét tuyển.

Ngoài các trường nêu trên, loạt trường đại học khác trên cả nước cũng đã công bố điểm sàn. Thí sinh tham khảo ngưỡng nhận hồ sơ của các trường theo bảng sau.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn