Đã tìm thấy thi thể trung tá Cảnh sát đường thủy mất tích sau vụ lật ca nô ở TP.HCM

Chiều 8/7, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng chức năng, thi thể trung tá Phạm Sơn Bình, cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Xuân thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, được phát hiện cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 500m, gần khu vực sông Vàm Sát, xã An Thới Đông, TP.HCM.

Trước đó, sáng 7/7, trung tá Bình cùng 2 cán bộ chiến sĩ điều khiển ca nô làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Soài Rạp. Khi đến khu vực gần cảng quốc tế Long An, ca nô va chạm với tàu chở dầu (quốc tịch Việt Nam), trọng tải gần 3.000 tấn, đi từ cảng xăng dầu Nhà Bè đến trạm đón, trả hoa tiêu Soài Rạp.

Sự cố khiến ca nô lật và 3 cán bộ chiến sĩ rơi xuống sông. Hai người kịp thoát nạn, riêng trung tá Bình mất tích.

Lực lượng chức năng đã huy động 24 tàu thuyền chuyên dụng cùng 24 tàu cá ngư dân, chia thành 6 khu vực để tìm kiếm. Các tàu thuyền qua khu vực được yêu cầu giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và phối hợp hỗ trợ.

Hiện cơ quan chức năng điều tra đang làm rõ vụ việc.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn