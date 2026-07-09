Nữ NSND đi hát từng được công an đưa đón: Là "bảo vật" làng cải lương, sống 1 mình trong biệt thự trăm tỷ

Không chỉ là một trong những tượng đài của sân khấu cải lương Việt Nam, NSND Bạch Tuyết còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc đời nhiều thăng trầm nhưng luôn giữ được tinh thần lạc quan, không ngừng học hỏi.

Từ thời hoàng kim với mức cát-sê đủ xây nhiều căn nhà đến cuộc sống bình yên trong căn biệt thự rộng lớn ở tuổi ngoài 80, bà vẫn là cái tên nhận được sự kính trọng của đông đảo công chúng.

NSND Bạch Tuyết

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "cải lương chi bảo"

NSND Bạch Tuyết là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của sân khấu cải lương hội tụ cả tài năng nghệ thuật lẫn nền tảng học thuật. Bà được mệnh danh là "cải lương chi bảo", là Tiến sĩ Nghệ thuật chuyên ngành cải lương đầu tiên của Việt Nam và được phong tặng danh hiệu NSND năm 2012. Hơn 60 năm theo nghề, bà ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn kinh điển, trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ yêu cải lương.

Vì sớm nổi tiếng nên tư khi còn trẻ, NSND Bạch Tuyết đã nhận cát-xê khủng hàng trăm triệu đồng. Năm 16 tuổi, khi làm đào chánh, bà ký một giao kèo đã xây được căn nhà lầu 3 tầng cho ba mình.

Vẻ đẹp yêu kiều của nghệ sĩ Bạch Tuyết thời trẻ

NSND Bạch Tuyết cũng là một trong số ít nghệ sĩ miền Nam ra Bắc biểu diễn từ sớm và tiếp nối huyền thoại Thanh Nga diễn vai Thái hậu Dương Vân Nga sau khi bà qua đời.

Nữ nghệ sĩ từng tâm sự: "Năm 1979, tôi được Nhà hát Trần Hữu Trang cùng bác Chi Lăng, tác giả Lê Duy Hạnh cử ra Bắc diễn. Bác Dương Đình Thảo là Giám đốc Sở Văn hóa nói rằng, tôi phải ra Bắc diễn. Tới lúc đó tôi mới đi hát lại vì nghĩ cần làm gì đó trả ơn cuộc đời.

Lúc này, bác Dương Đình Thảo nói tác giả Hoa Phượng viết lại một vở Thái hậu Dương Vân Nga mới cho tôi đóng. Còn vai Dương Vân Nga của chị Thanh Nga thì được các nghệ sĩ khác diễn lại, có tới 4 Dương Vân Nga liền. Đợt đó, tôi đi hát đều có xe công an đưa đón và không ngờ rằng vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga lại quá nổi bật và giá trị".

Dẫu nổi tiếng từ sớm, NSND Bạch Tuyết luôn nhấn mạnh rằng thành công không đến từ may mắn đơn thuần. Theo bà, nghệ sĩ muốn được khán giả nhớ lâu phải có những vai diễn để đời và luôn không ngừng học hỏi.

Ngay cả ở tuổi ngoài 80, bà vẫn dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ. Bà mong muốn thế hệ kế cận không chỉ biết ca diễn mà còn có khả năng sáng tạo, viết kịch bản, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống phát triển trong thời đại mới.

Hai cuộc hôn nhân dang dở và cuộc sống bình yên trong biệt thự rộng lớn

Nếu sự nghiệp của NSND Bạch Tuyết gần như viên mãn thì chuyện tình cảm lại trải qua không ít sóng gió. Người chồng đầu tiên của bà là danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang. Đây từng là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi tiếng của Sài thành những năm 1960.

Hai người có khoảng bảy năm chung sống trước khi quyết định chia tay. Sau này, nữ nghệ sĩ nhiều lần khẳng định bà luôn dành sự trân trọng cho người chồng cũ và từng nhận xét ông là một người đàn ông tử tế, rộng lượng.

Sau nhiều trắc trở tình duyên, NSND Bạch Tuyết lựa chọn sống một mình ở tuổi xế chiều

Sau đó, bà kết hôn lần hai với một doanh nhân Việt kiều Pháp. Chỉ sau khi chung sống một thời gian, bà mới biết chồng mình là tỷ phú. Hai người có với nhau một con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài và cả hai quyết định chia tay trong sự văn minh, tôn trọng lẫn nhau.

Hiện nay, con trai của NSND Bạch Tuyết đã định cư tại Mỹ, có cuộc sống ổn định cùng gia đình riêng. Trong khi đó, nữ nghệ sĩ lựa chọn sống một mình tại Việt Nam.

Không gian sống của bà là căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 1200m2 ở Thủ Đức, TP.HCM. Căn nhà được xây dựng theo phong cách gần gũi thiên nhiên với nhiều cây xanh, hồ bơi và khuôn viên rộng rãi. Giá trị của bất động sản này được ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Biệt thự đồ sộ có giá trị lên đến hàng trăm tỷ của NSND Bạch Tuyết ở TP.HCM

Dù sống một mình, NSND Bạch Tuyết khẳng định bà chưa từng cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày, nữ nghệ sĩ đều duy trì lịch sinh hoạt rất khoa học: thiền, tập thể dục, đọc sách, học ngoại ngữ và cập nhật kiến thức mới.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn thường xuyên sử dụng mạng xã hội, thực hiện các MV, video ngắn và tích cực kết hợp với nhiều nghệ sĩ trẻ để đưa cải lương đến gần hơn với khán giả hiện đại. Ở tuổi ngoài 80, bà vẫn giữ tinh thần cầu thị, dành khoảng bốn giờ mỗi ngày cho việc học tập và nghiên cứu, xem đó là cách giúp bản thân luôn trẻ trung trong tư duy.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Phụ nữ mới