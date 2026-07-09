Vụ thi thể trên sông Sài Gòn: Chồng sát hại vợ rồi mạo danh viết đơn xin nghỉ việc

Thạch Kim Thái tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ giết người do nghi phạm Thạch Kim Thái (48 tuổi, quê Cần Thơ, hiện tại ở phường Bình Hòa) thực hiện.

Ngày 3-7, người dân phát hiện một xác chết nữ giới đựng trong bao tải, đang trong quá trình phân hủy và trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình) nên đã trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, tập trung xác minh danh tính nạn nhân, truy vết, rà soát các mối quan hệ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Song song với công tác điều tra, nhiều nguồn tin có giá trị từ người dân đã góp phần hỗ trợ cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định được nạn nhân là chị K.T.H. (sinh năm 1981, quê Cần Thơ).

Lực lượng công an tìm kiếm các dấu vết tội phạm liên quan vụ án trên sông Sài Gòn - Ảnh: BÁ SƠN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 giờ xác định được danh tính nạn nhân xấu số, cơ quan công an đã triệu tập Thạch Kim Thái (chồng nạn nhân tại phường Bình Hòa) về làm việc.

Trước các chứng cứ, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình hai người chung sống.

Tại cơ quan công an, Thái tỏ ra hối lỗi muộn màng. "Sau này nếu ai gặp tình trạng này đừng có làm theo tôi. Mâu thuẫn hai vợ chồng có cách giải quyết, đừng suy nghĩ giết người như tôi. Trước sau gì cũng bị công an phát hiện bắt. Còn con cái giờ mất mẹ mất cha, sống cũng bơ vơ", Thái nói.

Theo cơ quan điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thái đã mạo danh vợ, làm đơn xin nghỉ việc ở công ty và nói là vợ về quê để chăm cha mẹ già yếu.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn