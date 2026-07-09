Bị sa thải oan vì cáo buộc 'ăn trộm' bánh quy 1,95 USD

Rạng sáng 9/5, tại nhà máy sản xuất xe tải Kentucky của Ford ở Louisville, Kentucky, Kurt Kromm đến một ki-ốt tự thanh toán của Aramark để mua hai chiếc bánh quy sô-cô-la chip hiệu Grandma.

Kromm, 60 tuổi, đã làm công việc sửa chữa robot và thiết bị tự động tại nhà máy Louisville 11 năm. Sáng hôm đó, do bị tụt đường huyết vì căn bệnh tiểu đường, ông đã quẹt thẻ ghi nợ để mua bánh, nhưng màn hình thanh toán nhấp nháy màu đỏ cho thấy giao dịch thất bại.

Kurt Kromm đóng gói đồ đạc, rời khỏi Louisville, Kentucky sau khi bị Ford sa thải. Ảnh: New York Post

Ông Kromm quẹt thẻ lần nữa. Lần này, máy không hiển thị dấu tích xanh xác nhận như thường lệ, nhưng cũng không từ chối thanh toán. Tin rằng giao dịch đã thành công, ông Kromm quay lại làm việc.

Một tuần sau, vào ngày 16/5, hai giám sát viên triệu tập ông đến văn phòng. Lãnh đạo công ty cho ông xem đoạn video giám sát từ máy tự thanh toán của Aramark, cho thấy một giao dịch thất bại sau khi ông quẹt thẻ ghi nợ. Ông bị sa thải vì cáo buộc ăn cắp chiếc bánh quy.

Ford ngay lập tức đưa Kromm ra khỏi nhà máy, không cho lấy đồ đạc cá nhân. "Họ sa thải tôi, rồi đưa tôi ra khỏi tòa nhà", Kromm kể lại. "Tôi thậm chí phải nhờ người đại diện công đoàn đi lấy máy tính xách tay cá nhân vì họ không cho tôi lấy bất cứ thứ gì".

Sau khi bị sa thải, Kromm bắt đầu thu thập bằng chứng chứng minh rằng ông thực sự đã trả 1,95 USD. Vài ngày sau, Kromm nhờ một đồng nghiệp cũ chụp ảnh ki-ốt trong phòng nghỉ có ghi giá chính xác của chiếc bánh quy. Sau đó, ông kiểm tra lại giao dịch ngân hàng của mình.

"Khoản phí có ở đó. Nó nằm trên sao kê thẻ của tôi, khoản phí đầu tiên trong ngày lúc 3h38 sáng", ông nói.

Máy thanh toán tự động Aramark bên trong nhà máy sản xuất xe tải Kentucky của Ford, hiển thị giá bánh quy 1,95 USD mà ông Kromm đã mua. Ảnh: NY Post

Ông lập tức gửi ảnh chụp màn hình giao dịch cho các giám đốc điều hành công đoàn của Ford và các quan chức công đoàn.

Công ty đã phản hồi khoảng 10 ngày sau đó, yêu cầu một bản sao kê ngân hàng được công chứng xác minh khoản thanh toán. Vài tuần sau khi ông Kromm cung cấp đầy đủ, Ford thông báo rằng ông sẽ được phục chức với đầy đủ tiền lương được truy lĩnh khoảng 33.000 USD.

Kromm từ chối, cho biết chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi sau sự việc.

"Tôi không thể quay lại vì bị tổn thương quá sâu sắc. Tôi đã làm việc với 8.500 người. Tôi không kịp nói lời tạm biệt với ai cả. Tôi đã làm việc ở đó 11 năm", Kromm nói. "Tôi đã mong đợi được làm việc cho Ford cho đến khi nghỉ hưu. Tôi yêu thích công việc ở Ford. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ kết thúc như thế này. Nó giống như một ngôi nhà thứ hai. Thật khủng khiếp".

Tác giả: Hoàng Lan

Nguồn tin: vnexpress.net