Nữ hiệu phó bị khởi tố trong vụ điểm Toán trường chuyên cao bất thường

Bà Hằng và ba người khác vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Hằng là Trưởng điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thông tin trên được nêu tại họp báo chiều 9/7 tại Ban tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Theo quy chế, trưởng điểm thi tốt nghiệp không được làm nhiệm vụ tại trường có học sinh của mình dự thi. Khi kỳ thi diễn ra, điểm trưởng điều hành toàn bộ hoạt động tại điểm đó. Tại Tuyên Quang, học sinh THPT chuyên Tuyên Quang thi tại trường. Điểm này do bà Hòa làm trưởng và có các giám thị đến từ ba trường khác nhau.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, thông báo việc khởi tố tại cuộc họp báo chiều 9/7. Ảnh: Thanh Hằng

Liên quan vụ án này, trước đó Công an Tuyên Quang đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên Toán trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Duy là cựu học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang và đến năm 2020, sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về trường giảng dạy môn Toán. Quá trình công tác, Duy được giao chủ nhiệm lớp chuyên Toán và phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của trường.

Vụ án được điều tra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, sáng 1/7. Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; đặc biệt có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối.

Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã cử đoàn công tác về Tuyên Quang do nhận thấy điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở địa phương có một số dấu hiệu cần kiểm tra, làm rõ.

Tại cuộc họp về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp và "hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục".

Tác giả: Thanh Hằng - Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net