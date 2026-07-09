Đá lăn trúng khiến đầu ô tô bẹp rúm trên Quốc lộ 279D

Đầu xe ô tô bị bẹp nát do đá lăn trúng.

Ngày 9/7, trên Quốc lộ 279D, đoạn dốc Cao Pha, thuộc địa phận xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ đá lăn từ sườn núi xuống trúng ô tô đang lưu thông, khiến tài xế bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Ông Phùng Mạnh Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bú xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 tại Km89+900, Quốc lộ 279D, khu vực dốc Cao Pha, thuộc bản Búng Diến.

Hiện trường vụ tai nạn.

“Thời điểm trên, do mưa lớn kéo dài, một tảng đá kích thước lớn bất ngờ lăn từ sườn núi xuống, trúng một ô tô đang di chuyển trên đường. Vụ việc khiến người lái xe bị thương, phương tiện hư hỏng nặng”, ông Phùng Mạnh Hiệp cho biết.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị biến dạng nặng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa tài xế đến cơ sở y tế cấp cứu.

Các lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khắc phục sự cố.

Đến nay, tuyến Quốc lộ 279D đã thông xe trở lại.

Tác giả: Hà Hoàng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn