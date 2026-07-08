Thách thức rồi rủ hàng xóm đánh nhau, người đàn ông bị chém tử vong

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ đối với Danh Phong (SN 1990, cư trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.‎

Đối tượng Danh Phong. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Danh Phong và anh D.C. (SN 1986) là hàng xóm. Thời gian gần đây, giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn do mỗi khi uống rượu, Phong thường có lời lẽ xúc phạm, dẫn đến nhiều lần xảy ra cự cãi với anh D.C.

Khoảng 20h ngày 5/7, Phong uống rượu một mình tại nhà, lúc này, anh D.C. đến nhà Phong để nói chuyện thì giữa hai bên xảy ra cự cãi, lúc này D.C. có lời lẽ thách thức và rủ Phong đánh nhau. Phong vào nhà lấy dao chém D.C.

Bị chém, nạn nhân đã chạy về nhà nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Phong quay vào nhà ngủ. Đến khi biết anh D.C. đã tử vong, Phong đã đến Công an xã Giồng Riềng đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn