TP. Đà Nẵng xác minh 124 trường hợp nghi hưởng sai trợ cấp thất nghiệp

Người lao động thực hiện thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Đà Nẵng

Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng đang triển khai rà soát, xác minh nhiều trường hợp có dấu hiệu hưởng sai chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau khi kết quả hậu kiểm ban đầu ghi nhận 124 người lao động có dấu hiệu vi phạm.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng, các trường hợp này vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tháng trong khi dữ liệu cho thấy đã phát sinh việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại đơn vị sử dụng lao động mới. Việc này đặt ra nghi vấn người lao động không thực hiện nghĩa vụ thông báo khi đã có việc làm theo quy định.

Phân công xác minh từng trường hợp

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng Nguyễn Hùng Anh cho biết, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm thông báo ngay với Trung tâm Dịch vụ việc làm khi ký hợp đồng lao động và có việc làm mới. Nếu tiếp tục nhận trợ cấp trong thời gian đã thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ từng trường hợp, Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chuyên môn. Trong đó, 14 trường hợp thuộc thẩm quyền cấp thành phố được Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia chủ trì phối hợp với doanh nghiệp để kiểm tra hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự và xác định chính xác thời điểm bắt đầu làm việc.

Đối với 110 trường hợp còn lại, Bảo hiểm xã hội cơ sở được giao trực tiếp phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để đối chiếu hồ sơ, chứng từ liên quan, làm căn cứ xác minh và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Hơn 12.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 5 tháng

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Đà Nẵng, năm 2025 đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết số lượng lớn hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã tiếp nhận 12.117 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong số này, 10.372 người đủ điều kiện được ban hành quyết định hưởng trợ cấp, còn 145 trường hợp bị hủy quyết định hưởng theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn. Dữ liệu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có thời điểm chưa được cập nhật đầy đủ hoặc chốt sổ chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ. Hệ thống công nghệ thông tin cũng có lúc xảy ra gián đoạn.

Ngoài ra, một bộ phận lao động, nhất là lao động phổ thông, còn hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, cơ sở vật chất tại một số chi nhánh của Trung tâm Dịch vụ việc làm vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế khi trang thiết bị đã xuống cấp, cấu hình thấp và còn thiếu hệ thống xếp hàng tự động tại các điểm tiếp nhận ở Tam Kỳ và Điện Bàn.

Kết quả xác minh sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đúng đối tượng.

Nguồn tin: Thanh niên Việt