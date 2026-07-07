Sát hại vợ vì mâu thuẫn cắt tỉa cành cây

Ngày 7/7, Ngọ, ngụ phường Buôn Hồ, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Giết người.

Nguyễn Quốc Ngọ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kim Thi

Theo điều tra, sáng 21/6, người thân không liên lạc được với Ngọ và vợ là bà Nguyễn Thị Yến, 57 tuổi, nên đến rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang tìm kiếm. Tại đây, họ phát hiện bà Yến đã tử vong, còn Ngọ rời khỏi hiện trường.

Qua khám nghiệm và thu thập dấu vết, cảnh sát xác định đây là vụ án mạng, nghi phạm là chồng của nạn nhân.

Nhà chức trách xác định sau khi gây án, Ngọ chạy xe máy đến tỉnh Khánh Hòa, rồi đón xe khách về quê ở Hà Tĩnh để lẩn trốn. Sau khi được công an và người thân vận động, chiều cùng ngày 21/6, ông này đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai, sáng 20/6, trong lúc làm rẫy, Ngọ và vợ xảy ra cãi vã vì bất đồng về kỹ thuật cắt cành cà phê. Trong lúc nóng giận, người đàn ông mở cốp xe máy lấy tua vít đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tác giả: Kim Thi

Nguồn tin: vnexpress.net