Đàn bà nhanh già, nhan sắc tuột dốc không phanh vì thích làm 4 việc này thường xuyên

Nhan sắc của phụ nữ không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác mà còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi thói quen sinh hoạt hằng ngày. Có những việc tưởng chừng vô hại, thậm chí rất quen thuộc, nhưng nếu lặp lại lâu dài lại khiến làn da xuống cấp nhanh chóng, cơ thể mệt mỏi và thần thái cũng kém đi rõ rệt.

Dưới đây là 4 thói quen phổ biến khiến phụ nữ nhanh già hơn so với tuổi thật.

Thức khuya thường xuyên – “kẻ thù số 1” của làn da

Ban đêm là khoảng thời gian cơ thể tái tạo và phục hồi, đặc biệt là làn da. Nếu bạn thường xuyên thức sau 23h, quá trình sản sinh collagen sẽ bị gián đoạn, khiến da nhanh xuất hiện nếp nhăn, xỉn màu và kém đàn hồi.

Không chỉ vậy, thức khuya còn làm rối loạn nội tiết, dễ gây nổi mụn, quầng thâm mắt và khiến gương mặt lúc nào cũng thiếu sức sống. Dù dùng mỹ phẩm đắt tiền đến đâu nhưng nếu duy trì thói quen này, hiệu quả cũng khó cải thiện.

Thức khuya thường xuyên – “kẻ thù số 1” của làn da. Ảnh minh họa.

Lười uống nước – da khô, cơ thể nhanh lão hóa

Nước chiếm phần lớn trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm cho da. Khi không uống đủ nước, làn da sẽ trở nên khô ráp, dễ bong tróc và hình thành nếp nhăn sớm.

Ngoài ra, thiếu nước còn khiến quá trình đào thải độc tố bị chậm lại, làm da xỉn màu, kém tươi tắn. Nhiều người chỉ uống nước khi khát, nhưng đó là lúc cơ thể đã bắt đầu “cầu cứu”. Phụ nữ muốn giữ nhan sắc nên duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày.

Hay cau có, stress kéo dài – “lão hóa từ bên trong”

Tâm trạng ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình. Người thường xuyên căng thẳng, lo âu hoặc hay cau có sẽ dễ xuất hiện nếp nhăn ở trán, khóe mắt và miệng.

Stress còn làm tăng hormone cortisol – nguyên nhân khiến da nhanh lão hóa, nổi mụn và mất độ đàn hồi. Không chỉ da xấu đi, thần thái cũng trở nên nặng nề, thiếu sức sống. Một người phụ nữ vui vẻ, tích cực thường trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Bỏ bê việc chăm sóc da – “đầu tư ít, xuống cấp nhanh”

Không cần quá cầu kỳ, nhưng nếu hoàn toàn không chăm sóc da thì làn da sẽ nhanh chóng “xuống dốc”. Việc không làm sạch kỹ, không dưỡng ẩm hay không chống nắng khiến da dễ bị tổn thương bởi môi trường bên ngoài.

Đặc biệt, ánh nắng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm. Nếu không bảo vệ da, các dấu hiệu như nám, tàn nhang, nếp nhăn sẽ xuất hiện nhanh chóng và rất khó cải thiện về sau.

Bỏ bê việc chăm sóc da – “đầu tư ít, xuống cấp nhanh”. Ảnh minh họa.

Kết luận

Phụ nữ không sợ già, chỉ sợ già nhanh và già trong trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống. Thực tế, nhan sắc không “tuột dốc” vì thời gian mà chủ yếu do những thói quen xấu lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Chỉ cần thay đổi một chút – ngủ sớm hơn, uống đủ nước, giữ tinh thần thoải mái và chăm sóc bản thân đúng cách – bạn hoàn toàn có thể làm chậm quá trình lão hóa và giữ được vẻ tươi trẻ lâu dài.

Nhan sắc đẹp nhất không phải là không có nếp nhăn, mà là khi bạn biết yêu bản thân và sống một cách lành mạnh mỗi ngày.

Phụ nữ nên làm gì để ngày càng tươi trẻ, hạnh phúc?

Ngủ đủ và đúng giờ: Giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi và tái tạo làn da; ngủ sớm trước 23h sẽ hạn chế lão hóa, giảm quầng thâm và giữ tinh thần luôn tươi tỉnh.

Chăm sóc da đều đặn: Không cần cầu kỳ nhưng phải duy trì làm sạch – dưỡng ẩm – chống nắng; đây là nền tảng giúp da khỏe, sáng và chậm xuất hiện nếp nhăn.

Uống đủ nước mỗi ngày: Nước giúp da căng mịn, hỗ trợ đào thải độc tố; thiếu nước khiến da khô, xỉn màu và nhanh già hơn.

Giữ tinh thần tích cực: Tâm trạng ảnh hưởng trực tiếp đến nhan sắc; người hay cười, suy nghĩ lạc quan thường trẻ lâu và có thần thái cuốn hút hơn.

Vận động thường xuyên: Đi bộ, yoga hay tập nhẹ mỗi ngày giúp lưu thông máu, giữ dáng và khiến làn da hồng hào tự nhiên.

Ăn uống lành mạnh: Tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế đồ ngọt và dầu mỡ; dinh dưỡng tốt sẽ nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong.

Biết yêu bản thân: Dành thời gian cho chính mình, làm điều mình thích; khi bạn trân trọng bản thân, bạn sẽ tự tin và rạng rỡ hơn.

Hạn chế stress, lo âu: Căng thẳng kéo dài làm tăng hormone gây lão hóa; học cách thư giãn sẽ giúp cả tâm trí lẫn ngoại hình “trẻ lại”.

Xây dựng mối quan hệ tích cực: Ở bên người mang năng lượng tốt giúp bạn vui vẻ, nhẹ nhàng và tránh được những áp lực không cần thiết.

Giữ thói quen sống kỷ luật: Sinh hoạt điều độ, chăm sóc bản thân đều đặn mỗi ngày; chính sự bền bỉ này mới là “bí quyết trẻ lâu” thật sự.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn