Nghệ An đánh giá cán bộ bằng KPI: Bước đổi mới trong quản lý công việc

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Vinh hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: Đ.B

Chuyển từ đánh giá định tính sang đo lường kết quả

Từ ngày 1/7, Nghệ An bắt đầu triển khai thí điểm hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức tại 9 cơ quan, đơn vị và địa phương. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong lộ trình đổi mới công tác quản lý cán bộ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu.

Theo ông Lê Trường Giang - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, sau quá trình nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí, danh mục công việc, phần mềm và quy trình đánh giá, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất triển khai thí điểm hệ thống KPI tại một số đơn vị từ đầu tháng 7/2026. Các đơn vị được lựa chọn gồm 5 cơ quan cấp tỉnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ; cùng 4 đơn vị cấp xã gồm phường Thành Vinh và các xã Hưng Nguyên, Hải Châu, Nậm Cắn.

Điểm mới của phương thức đánh giá KPI là kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể. Mỗi vị trí việc làm sẽ gắn với danh mục nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, yêu cầu về thời gian hoàn thành, chất lượng và mức độ đáp ứng công việc.

Thay vì chỉ căn cứ vào nhận xét của người quản lý hoặc đánh giá cuối năm, hệ thống KPI cho phép theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Các dữ liệu được tổng hợp trên phần mềm, làm cơ sở đánh giá theo từng quý và cuối năm. “Việc lựa chọn cả cơ quan cấp tỉnh và cấp xã nhằm đánh giá toàn diện tính khả thi của hệ thống trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Không chỉ các cơ quan hành chính, hệ thống KPI còn được áp dụng tại các cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội ở những đơn vị được lựa chọn”, ông Lê Trường Giang cho biết.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên trong toàn cơ quan về việc thực hiện chấm KPI.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, việc triển khai KPI được thực hiện theo hai nhóm đối tượng. Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý như giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành; bí thư, chủ tịch UBND cấp xã và các chức danh tương đương, hệ thống đánh giá KPI đã được triển khai từ quý II/2026.

Đối với nhóm cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý như trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên và các chức danh tương đương trở xuống tại 9 đơn vị được lựa chọn, việc đánh giá được thực hiện theo lộ trình thí điểm để tiếp tục hoàn thiện trước khi nhân rộng. Hiện nay, các đơn vị đã hoàn thành việc rà soát vị trí việc làm, xây dựng bộ tiêu chí, chuẩn hóa danh mục công việc, hoàn thiện phần mềm và hướng dẫn cán bộ cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả

Là một trong những đơn vị được lựa chọn thí điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chủ động rà soát vị trí việc làm, chuẩn hóa nhiệm vụ của từng phòng, ban, đồng thời tổ chức hướng dẫn cán bộ sử dụng phần mềm đánh giá. Theo bà Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, việc triển khai hệ thống đánh giá KPI là yêu cầu quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành, giúp cơ quan theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, lưu trữ minh chứng và đánh giá công việc một cách khoa học.

Để triển khai hiệu quả, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng KPI; ban hành kế hoạch thực hiện; tổ chức quán triệt, hướng dẫn cán bộ xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, xác định danh mục sản phẩm, công việc theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể. “Việc triển khai KPI tạo bước chuyển trong công tác quản lý, điều hành, giúp số hóa quy trình giao việc, theo dõi tiến độ, tổng hợp đánh giá, bảo đảm nguyên tắc ‘rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả’. Đây cũng là cơ sở để đánh giá cán bộ thực chất hơn, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí quan trọng”, bà Hương chia sẻ.

Tại xã Nậm Cắn, địa phương vùng biên giới được lựa chọn thí điểm, cán bộ, công chức đã được tập huấn về quy trình triển khai, cách cập nhật kết quả công việc trên hệ thống. Ông Xà Bá Chá - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết, địa phương xác định việc đánh giá KPI là cơ hội để đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Qua hệ thống, từng công việc, từng nhiệm vụ của cán bộ sẽ được theo dõi, đánh giá cụ thể, tránh tình trạng chung chung, thiếu căn cứ. “Cách làm này giúp mỗi cán bộ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nhiệm vụ được giao và kết quả phải đạt được. Đây là cơ sở để xã tiếp tục triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị”, ông Chá nói.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn