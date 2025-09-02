Bắt giữ 2 đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự để cướp tài sản

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng (cùng SN 1987, cùng trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Trước đó, vào ngày 29/8, Công an phường An Dương nhận được tin báo, tại khu vực tại nút giao thông giao nhau giữa đường 351 và đường Nguyễn Trường Tộ (thuộc tổ dân phố Hòa Nhất, phường An Dương) có 2 đối tượng tự xưng là CSHS thực hiện vụ cướp tài sản, lấy đi 1 xe máy và 3 chiếc điện thoại di động của bị hại.

Các đối tượng Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an phường An Dương đã báo cáo lãnh đạo Công an TP và đề nghị Phòng CSHS vào cuộc, phối hợp điều tra.

Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo, giao Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an các phòng nghiệp vụ và địa phương triển khai lực lượng tập trung điều tra, truy xét nóng các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nêu trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc và xác minh truy vết, lực lượng phá án xác định các đối tượng gây án là Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng. Ngày 1/9, các trinh sát Phòng CSHS đã tiến hành truy bắt thành công 2 đối tượng này.

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Nguyễn Thành Như tại số 307AB, khu tập thể Cá Hộp và Hoàng Đức Vượng tại 7C/26/73 Lê Lai (cùng phường Ngô Quyền), lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Súng và công cụ hỗ trợ các đối tượng sử dụng giả danh Công an để đi cướp.

Tang vật gồm: 1 xe mô tô BKS 15AA-858.94 của bị hại, 1 xe mô tô BKS 18B2-278.68 các đối tượng sử dụng gây án; 5 điện thoại di động (3 chiếc của bị hại, 2 chiếc của các đối tượng).

Đặc biệt, trong số tang vật thu giữ tại nhà 2 đối tượng có 1 khẩu súng dạng Colt quay; 1 khóa số 8; 2 máy bộ đàm nhãn hiệu nước ngoài; 1 dùi cui điện không nhãn hiệu; 1 băng đỏ thêu chữ “Trực chỉ huy” được các đối tượng sử dụng giả danh Công an để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời Nguyễn Thành Như còn khai trước đó vào ngày 21/8, với cùng thủ đoạn giả danh CSHS, Như đã thực hiện vụ cướp 1 xe máy nhãn hiệu Honda Lead.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân