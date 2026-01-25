2 xe tải tông trực diện, 2 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi xe bị nạn - Ảnh: KHÁNH TRẮNG

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 3h20 cùng ngày, xe tải 60C-407.XX do tài xế Lương Hải Sâm (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) đi trên quốc lộ 20 hướng TP.HCM đi Đà Lạt. Trên xe còn có phụ xe Hà Tuấn Thành (28 tuổi, ngụ TP.HCM).

Khi đến Km129+600, xe tải va chạm trực diện với xe tải 49B-098.XX do anh Nguyễn Đình Thiện (37 tuổi, trú xã B’Lao, Lâm Đồng) đi theo chiều ngược lại. Đi cùng anh Thiện có phụ xe Nguyễn Văn Khải (26 tuổi, trú Hòa Ninh, Lâm Đồng).

Cú tông mạnh khiến phần cabin cả hai xe biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ, dầu nhớt đổ tràn ra đường.

Hai xe tải nằm chắn gần hết phần đường lưu thông, lực lượng chức năng phải dựng rào, phân luồng để tránh ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát huy động chiến sĩ phá cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Tuy nhiên do thương tích quá nặng, anh Thiện và anh Khải đã qua đời. Riêng tài xế Sâm và phụ xe Thành bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Tác giả: M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ