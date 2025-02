2 tài xế có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể bị xử phạt 70 triệu đồng

Trong tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.H (SN 1983), trú tại huyện Thanh Chương và ông H.T.L (SN 1978), trú tại TP. Vinh (Nghệ An).