Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

Liên quan đến vụ việc lực lượng CSGT Công an huyện Điện Biên thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn bản Phượn, xã Thanh Yên vào ngày 4/2 đã bị Quàng Thị Thích sử dụng điện thoại phát trực tiếp với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng CSGT lên mạng xã hội; ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Quàng Văn Tinh (trái) và Quàng Văn Dẫn.

Đối tượng bị bắt tạm giam là Quàng Văn Dẫn, SN 1986 và bị cấm đi khỏi nơi cư trú là Quàng Văn Tinh, SN 1981 cùng trú tại bản Phượn, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, khi biết người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại khu vực bản Phượn, xã Thanh Yên vi phạm nồng độ cồn là người nhà của vợ chồng Quàng Văn Dẫn thì mọi người trong nhà có ra xin nhưng lực lượng CSGT không chấp nhận.

Sau đó, Quàng Văn Dẫn và Quàng Văn Tinh đã có những lời lẽ xúc phạm và lao vào hành hung lực lượng chức năng. Chưa hết, Quàng Văn Dẫn đã đấm vào mặt một cán bộ CSGT, khiến đồng chí này bị thương.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Thành Trung - Thế Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân