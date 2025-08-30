11 loại thực phẩm có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa

Dưới đây là 11 loại thực phẩm có thể khiến cơ thể bạn lão hóa sớm:

Thức ăn cay, nóng

Gia vị cay có thể làm giãn mạch máu, thậm chí khiến mao mạch nhỏ bị vỡ, gây vết tím hoặc đỏ trên da. Với người mắc chứng đỏ mặt (rosacea), đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, thức ăn cay có thể kích thích bệnh bùng phát. Ngoài ra, cay nóng còn làm tăng tiết mồ hôi, dễ gây mụn và vết thâm.

Thức ăn chiên xào

Đồ chiên rán ở nhiệt độ cao tạo ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào, thúc đẩy quá trình lão hóa và làm mất độ đàn hồi của da. Hàm lượng muối cao trong món chiên còn khiến da mất nước, dễ nhăn. Thay vì khoai tây chiên, bạn có thể chọn khoai lang nướng, giàu đồng, giúp sản xuất collagen.

Đường

Đường là “kẻ thù” của làn da, góp phần gây mụn và đẩy nhanh lão hóa. Đặc biệt, fructose trong nhiều loại đồ ngọt cản trở quá trình hình thành collagen và elastin - những thành phần giữ da săn chắc, khỏe mạnh.

Bơ thực vật

Nhiều loại bơ, nhất là bơ rắn, chứa chất béo chuyển hóa làm tăng cholesterol “xấu”, giảm cholesterol “tốt” và gây viêm trong cơ thể. Viêm là yếu tố liên quan đến bệnh tim mạch và lão hóa da. Các nghiên cứu cho thấy, người ăn nhiều bơ thường có dấu hiệu lão hóa sớm hơn.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông hay thịt nguội chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và phụ gia bảo quản. Chúng làm da mất nước, gây viêm và suy yếu collagen. Nguồn protein lành mạnh hơn là trứng, đậu hay thịt nạc.

Sữa và chế phẩm từ sữa

Ảnh hưởng của sữa đến da phụ thuộc cơ địa từng người. Với một số trường hợp, sữa có thể làm tăng phản ứng viêm và stress oxy hóa - nguyên nhân dẫn đến lão hóa sớm. Hạn chế sữa trong chế độ ăn có thể giúp da giảm nếp nhăn.

Nước ngọt, nước tăng lực

Lượng đường cao trong nước ngọt là môi trường cho vi khuẩn miệng phát triển, gây sâu răng, mòn men. Uống nhiều còn làm tăng cân, nguy cơ đột quỵ và suy giảm trí nhớ.

Rượu và đồ uống chứa caffein

Caffein có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước, da khô và dễ hình thành nếp nhăn. Rượu làm giãn mạch, gây mẩn đỏ, bọng mắt, đồng thời phá vỡ collagen và làm giảm vitamin A - dưỡng chất quan trọng cho tái tạo da.

Đồ nướng

Các món nướng chứa nhiều chất béo và đường, dễ dẫn đến xơ vữa động mạch, tiểu đường, huyết áp cao và sâu răng. Thịt nướng ở nhiệt độ cao còn tạo ra các hợp chất thúc đẩy viêm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, Alzheimer, trầm cảm và một số loại ung thư.

Thực phẩm nấu ở nhiệt độ cao với dầu không phù hợp

Một số loại dầu như dầu ngô, dầu hướng dương dễ sinh gốc tự do khi nấu ở nhiệt độ cao, làm tăng viêm và lão hóa. Lựa chọn tốt hơn là dầu ô liu - giàu chất chống oxy hóa, vitamin E và có tác dụng giảm viêm.

Bánh gạo

Dù thường được coi là món ăn nhẹ “lành mạnh”, bánh gạo có chỉ số đường cao, khiến đường huyết tăng đột biến, từ đó thúc đẩy hình thành nếp nhăn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, danh sách trên không có nghĩa là bạn phải kiêng hoàn toàn. Điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn cân bằng, khoa học và hạn chế tối đa việc tiêu thụ các thực phẩm gây hại, từ đó bảo vệ sức khỏe và gìn giữ sự trẻ trung lâu dài.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn